F1 : Premier gros danger pour Max Verstappen

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce dimanche, la saison de Formule 1 reprend ses droits, sur le circuit de Sakhir à l'occasion du GP de Bahreïn. Pour ce premier rendez-vous, Max Verstappen a décroché la pole position et fera figure de favori pour la victoire. Néanmoins, dans l'histoire de la F1, ce n'est pas toujours le champion du monde en titre qui inaugure la saison par une victoire. Analyse.

C'est parti ! Après plusieurs mois d'attente, la Formule 1 fait son retour et la hiérarchie commence déjà à se dessiner. Et pour cause, la première séance de qualification sur le circuit de Sakhir a rendu son verdict. Et sans surprise, les Red Bull sont toujours les plus véloces, Max Verstappen ayant signé la pole position devant son coéquipier Sergio Pérez. Néanmoins, la concurrence est aux aguets et bien qu'il soit favori, le double champion du monde en titre aura forte affaire pour ce premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn.

F1 : Red Bull écrase la concurrence, Verstappen n’en revient pas https://t.co/ZyNrKpQd2s pic.twitter.com/LxyP292kH5 — le10sport (@le10sport) March 5, 2023

Verstappen face à une grosse concurrence

En effet, derrière les Red Bull, les Ferrari sont toujours présentes. Comme la saison dernière, la Scuderia semble représenter la principale menace pour Max Verstappen, d'autant plus que l'écurie italienne a changé beaucoup de chose en interne à commencer par l'arrivée de Frédéric Vasseur à la place de Mattia Binotto. Charles Leclerc, troisième sur la grille, et Carlos Sainz, quatrième, pourraient donc représenter une sérieuse menace pour les Red Bull, tout comme l'incroyable Fernando Alonso dont l'Aston Martin a bluffé tout le paddock. Le double champion du monde s'élancera cinquième devant les deux Mercedes. La chasse à Verstappen est donc lancée !

Champion du monde en titre n'est pas gage de victoire lors du premier GP

Pour la seconde saison de suite, le Néerlandais s'élancera d'ailleurs avec le numéro 1, ce qui ne lui avait pas porté chance à Bahreïn la saison dernière. Contraint à l'abandon, Max Verstappen avait laissé Charles Leclerc s'imposer, et n'avait donc pas honoré son statut de champion du monde en titre par une victoire en ouverture de la saison. Et le pilote Red Bull est loin d'être le seul dans ce cas de figure. Par exemple, Alain Prost ne s'est imposé qu'une seule fois en ouverture d'une saison suivant l'un de ses quatre titres de champion du monde, c'était en 1987, il était alors double tenant du titre. Néanmoins, après son sacre de 1993, le Français a pris sa retraite, ne prétendant donc pas à une victoire pour débuter la saison 1994. Dans sa période d'ultra domination au début des années 2000, Michael Schumacher a réussit à s'imposer trois fois pour lancer une saison dans la peau de champion du monde en titre (2001, 2002 et 2004), à chaque fois à Melbourne. Néanmoins, cela représente moins de 50% de réussite puisque le Baron Rouge a été sacré à 7 reprises. Autre septuple Champion du monde, Lewis Hamilton a rarement lancé ses saisons suivant un titre par une victoire. Ce n'est même arrivé qu'à deux reprises, en 2015 à Melbourne et en 2021 à Bahreïn. Même constat pour Sebastian Vettel qui, au cours de son hégémonie chez Red Bull, ne s'est imposé qu'une seule fois après l'un de ses quatre titres mondiaux, c'était en 2011. Fernando Alonso y était également parvenu en 2006. A noter que dans les années 1990, Ayrton Senna est le seul champion du monde en titre à avoir démarré la saison par une victoire, c'était en 1991. Que ce soit Nigel Mansell, Michael Schumacher, Damon Hill, Jacques Villeneuve ou Mika Häkkinen, aucun d'eux n'avait lancé la saison suivant leur titre par une victoire. Max Verstappen est donc prévenu. Avoir le numéro 1 sur sa monoplace, n'assure pas la victoire pour débuter une saison.