F1 : L'inquiétante annonce de Leclerc sur son duel avec Verstappen

Le 5 mars, à Bahreïn aura lieu le premier Grand Prix de la saison 2023 de Formule 1. Une date que tous les passionnés attendent avec impatience, tout comme les pilotes qui commencent à faire leurs pronostics. Le vice-champion du monde 2022 derrière Max Verstappen, Charles Leclerc voit en tout cas l'écurie Red Bull être au-dessus de toutes les autres cette saison, y compris de la sienne.

Est-ce une façon de mettre la pression sur les autres ? En tout cas, la sortie de Charles Leclerc sur Red Bull risque de donner des sueurs froides aux fans de Ferrari qui aimeraient voir l'écurie mythique renouer avec le succès. Mais pour Charles Leclerc, qui a bataillé pendant quelques mois avec Red Bull et Max Verstappen l'an dernier, son écurie est encore derrière Red Bull, mais il reste optimiste.

« La voiture est plus rapide »

Dans des propos rapportés par F1only.fr , Charles Leclerc, le pilote monégasque de Ferrari parle des progrès de sa monoplace par rapport à l'année dernière : « Nous avons terminé notre programme prévu et effectué tous les tests que nous étions censés faire (durant les essais hivernaux). Il semble que nous ayons fait quelques pas en avant par rapport à l’année dernière. Je dirais que la voiture de cette année est plus rapide dans les lignes droites et légèrement plus lente dans les virages, mais c’est ce que nous recherchions pour surmonter nos limites de la saison dernière. »

« Red Bull est un peu en avance »