F1 : Red Bull écrase la concurrence, Verstappen n’en revient pas

Hugo Chirossel

Les premières qualifications de la saison avaient lieu ce samedi, à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Une séance dominée par Red Bull, Max Verstappen ayant décroché la pole position devant son coéquipier Sergio Pérez, suivi des Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz. Une énorme satisfaction pour le Néerlandais, qui ne s’attendait pas à ce résultat.

La Formule 1 reprend ses droits ce week-end. Avant la course de dimanche, les pilotes s’élançaient ce samedi sur le Circuit international de Sakhir, à l’occasion du Grand Prix de Bahreïn. Pour la première séance de qualifications de la saison. Red Bull a été auteur d’une très bonne performance, puisque Max Verstappen a signé la pole position, devant son coéquipier Sergio Pérez. Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr seront en deuxième ligne sur la grille de départ, suivi de Fernando Alonso, qui complète le top 5.

«Je suis positivement surpris d’être en pole»

Une satisfaction forcément pour Max Verstappen, qui ne s’attendait pas à obtenir la pole position. « Ça a été un début de week-end compliqué hier, je ne trouvais pas mon rythme. Aujourd’hui, on a tout mis bout à bout et je suis très heureux d’être en pole. C’est bien pour l’équipe d’avoir une si bonne voiture et j’ai hâte d’être à demain. Je suis positivement surpris d’être en pole avec les difficultés des essais, et notre voiture est normalement meilleure en course », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«On part tous avec plus de compétitivité»