F1 : Grosjean, le miracle à Bahreïn

A quoi tient une vie ? Pour Romain Grosjean, sans doute à un halo de sécurité. Le 29 novembre 2020 à Bahreïn, le pilote français était passé tout proche du drame. Victime d'un effroyable accident, il était resté piégé pendant 28 secondes dans les flammes avant de s'en sortir miraculeusement. Ce jour-là, la Formule 1 a retenu son souffle.

Disputé en fin de saison suite à la pandémie de Covid-19, le Grand Prix de Bahreïn 2020 a été le théâtre de l'une des scènes les plus marquantes de l'histoire de la Formule 1. Alors que les pilotes s'élançaient sur la piste, la course était brutalement interrompue suite à un accident très grave. La réalisation s'attardait sur une monoplace en feu : c'était celle du Français Romain Grosjean. Sa Haas coupé en deux, il s'en était miraculeusement sorti avec des grosses brulures.

Grosjean miraculé à Bahreïn

Romain Grosjean ne s'en doutait pas mais ce 29 novembre 2020, il allait vivre le moment le plus intense de sa vie. Souvent moqué pour ses accidents à répétitions, le Français en connaissait un nouveau à Sakhir, le plus marquant. Lors du premier tour de course, sa monoplace venait percuter celle de Daniil Kvyat. A pleine vitesse, cette dernière venait s'encastrer dans le rail de sécurité et était coupée nette en deux parties. Un incendie s'était déclenché car le réservoir d'essence avait été touché. L'enfer aura duré 28 secondes pour Romain Grosjean dans lesquelles il tentera de s'extraire du brasier dont il était pris au piège. Héliporté vers l'hôpital le plus proche, il ne présentait que des brûlures aux mains et aux pieds, un miracle au vu de la violence du choc. C'est finalement le halo de sécurité qui l'avait sauvé car sans ce dernier, sa tête aurait été coupée. « Je n'étais pas pour le halo il y a quelques années mais je pense maintenant que c'est le truc le plus génial en Formule 1 car sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler », déclarait-il après son accident. Désormais, il pense à un retour en F1.

