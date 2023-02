F1 : Grosjean prépare un incroyable retour, une catastrophe inévitable ?

Arthur Montagne

Ces derniers jours, Romain Grosjean n'a pas fermé la porte à l'hypothèse d'un retour en Formule 1. Il faut dire que son actuel employeur en IndyCar, Andretti prévoit de débarquer en F1 avec une nouvelle écurie, ce qui a de quoi titiller l'intérêt du pilote français. Néanmoins, dans l'histoire, les retours en Formule 1 ce sont rarement soldés par des réussites.

L'image reste évidemment dans toutes les mémoires. A Bahreïn en fin de saison 2020, Romain Grosjean ne le sait pas encore, mais il va disputer son dernier Grand Prix au volant d'une F1. Conscient qu'il s'agit de sa dernière saison, le Français pensait toutefois qu'il pourrait terminer l'année. Mais il va manquer les deux derniers rendez vous du calendrier. Et pour cause, sur le circuit de Sakhir, il va pulvériser sa Haas dans le rail de sécurité. Sa monoplace se brise en deux, mais Romain Grosjean sort miraculeusement indemne des flammes et quitte la F1, bien heureux d'être en vie.

«Il ne faut jamais dire jamais…», Grosjean ouvre la porte à un retour

Depuis, Romain Grosjean a retrouvé un volant en IndyCar, chez Andretti. D'ailleurs, l'idée de voir débarquer l'écurie prochainement en Formule 1, qui permet au Français de rêve à un retour. « Il ne faut jamais dire jamais… », confiait-il au micro de Canal+ tout en rappelant que le test promis par Mercedes est toujours d'actualité. « Je le garde bien au chaud », ajoute-t-il faisant référence à un casque aux couleurs de la marque allemande, « en attendant, je suis heureux de commenter cinq Grands Prix sur Canal + cette année, dont Las Vegas qui s’annonce comme un événement très spécial . » Mais Romain Grosjean aurait-il raison de revenir en F1 ?

F1 : Après son terrible accident, Grosjean est prêt à revenir https://t.co/WwSPg3PIHV pic.twitter.com/Dkv0otOcTm — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Revenir en F1 est rarement synonyme de succès

La question se pose car par le passé, plusieurs pilotes sont revenus en F1 et à l'exception de Niki Lauda, cela s'est rarement bien passé. L'exemple le plus marquant est bien évidemment celui de Michael Schumacher, qui sort de sa retraite pour rejoindre Mercedes en 2009 où il retrouve Ross Brawn qu'il a bien connu chez Ferrari. Mais le succès ne sera pas au rendez-vous puisque le septuple champion du monde ne montera qu'une seule fois sur le podium en trois saisons, à Valence en 2012 et sera à chaque fois battu par son coéquipier. Michael Schumacher sera finalement remplacé en 2013 par un certain Lewis Hamilton.



Autre champion du monde dont le retour en F1 ne restera pas les annales : Jacques Villeneuve. Sacré en 1997, le Canadien est sans baquet en 2004 après une saison ratée cher BAR. Il est ainsi rappeler chez Renault pour remplacer Jarno Trulli et disputer les trois dernières courses de la saison. En parallèle, il s'engage chez Sauber pour la saison 2005. Mais cette année-là, il est en difficulté face à son jeune coéquipier, un certain Felipe Massa. Il conserve malgré tout son volant pour 2006 au sein de l'écurie rachetée par BMW. Mais Robert Kubica le remplacera en cours de saison, ce qui actera la véritable fin de carrière de Jacques Villeneuve.