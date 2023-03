F1 : «Je n’ai pas trouvé l’équilibre» Verstappen tire déjà la sonnette d’alarme

La rédaction

Annoncé comme candidat principal à sa propre succession, le Néerlandais Max Verstappen domine depuis quelque temps désormais le monde de la Formule 1. Alors que la saison 2023 s’apprête à débuter, Verstappen ne s’est pas mis dans les meilleures conditions lors des essais libres ce vendredi. Une situation qui a fait réagir le champion en titre.

Respectivement 3ème et 2ème lors des deux premières sessions d’essais libres à Bahreïn ce vendredi, Max Verstappen sait qu’il faudra faire mieux lors des qualifications ce samedi pour pouvoir partir en pôle position dimanche lors du premier GP de la saison. Dominé successivement par son coéquipier Sergio Perez, puis par Fernando Alonso, le champion néerlandais s’est exprimé sur ses ressentis, et a émis quelques doutes assez inhabituels chez lui.

«Les premiers essais ont été vraiment mauvais», Verstappen agacé par sa prestation ce vendredi

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Max Verstappen déclare : « Le début de journée a été difficile. Les EL1 ont été vraiment mauvais, je n'ai pas pu trouver l'équilibre, ce qui est un peu étrange parce que ce que nous avons testé pendant les essais (hivernaux) n'était peut-être pas incroyable, mais ce n'était pas si loin que ça. Il y a donc des choses à comprendre, même le début des EL2 était un peu difficile » .

Verstappen doit «retrouver son rythme»