F1 : La jeunesse au pouvoir ?

Arnaud De Kanel

Si Haas a fait le pari de l'expérience en rappelant Nico Hulkenberg, de plus en plus d'écuries offrent aux jeunes pilotes l'incroyable opportunité de devenir titulaire en F1. C'est le cas notamment de Mercedes avec George Russell, McLaren avec Lando Norris et Oscar Piastri, et Williams avec Logan Sargeant. Ils souhaitent tous prendre le chemin de Max Verstappen.

Les résultats de la première journée d'essais libres tendent à dire le contraire, pourtant, la jeunesse s'apprête à prendre le pouvoir en Formule 1. En effet, c'est le vétéran Fernando Alonso qui a été le plus régulier ce vendredi en signant le 2ème et le meilleur temps des essais libres. A 41 ans, papy fait de la résistance mais la nouvelle génération dorée pousse derrière lui. George Russell, Lando Norris, Oscar Piastri et dans une moindre mesure Logan Sargent, auront leur mot à dire.

Russell, le plus gâté

Celui qui a le plus de chances d'inquiéter Max Verstappen parmi les membres de la nouvelle génération, c'est bien George Russell. Le Britannique possède une meilleure monoplace que ses homologues. La saison passée, pour sa première année avec Mercedes, il avait fait mieux que Lewis Hamilton, sept fois champion du monde. Excusez du peu. A 25 ans, Russell possède déjà une belle expérience puisqu'il compte 82 départs en Grand Prix, 9 podiums, 1 pole position et surtout 1 victoire décrochée au Brésil en 2022 depuis ses débuts en F1 en 2019. Le natif de King's Lynn est d'autant plus promis à un bel avenir car il est destiné à devenir leader de Mercedes quand Lewis Hamilton partira à la retraite. Il pourrait d'ailleurs faire de l'ombre à son leader cette saison, comme en 2022.

Norris-Piastri, McLaren voit loin

McLaren a décidé de tout miser sur la jeunesse cette année. L'écurie britannique a logiquement renouvelé sa confiance à Lando Norris et s'est séparée de Daniel Ricciardo. Le Britannique de 23 ans avait inscrit 122 des 159 points de son équipe en 2022. Il porte l'écurie à bout de bras et se rapproche de plus en plus de sa première victoire en Grand Prix. Il lui faudra un petit plus de réussite mais surtout une monoplace beaucoup plus fiable. Les premiers indicateurs ne sont pas bons pour McLaren qui semble repartie pour une saison galère.



Pour épauler Norris, c'est Oscar Piastri qui a été choisi. Après avoir snobé Alpine, l'Australien effectuera ses grands débuts à Bahreïn. Il est décrit comme le porte drapeau de cette nouvelle génération dorée de pilotes qui aspirent à prendre la relève dans les prochaines années. A 21 ans, il est sans doute le plus prometteur du paddock.

Sargeant se lance dans l'inconnu

Pour Logan Sargeant, ce sera beaucoup plus compliqué. L'Américain de 22 ans est envoyé au casse pipe dans la plus faible écurie de ces dernières années, Williams. Il doit en partie son arrivée en F1 à sa nationalité puisque Williams compte bien profiter de son jeune pilote pour faire du marketing aux USA. Il évoluera aux côtés d'Alexander Albon. Sargeant n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent en course avec cette monoplace mais il pourrait réaliser un coup d'éclat lors des essais libres comme l'avait fait son prédécesseur Nicholas Latifi l'an passé.