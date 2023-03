F1 : Mercedes furieuse envers Hamilton

La rédaction

Après une saison très difficile l'an passé, Mercedes espérait remonter la pente, notamment au vu des progrès affichés en fin de championnat. Mais, dépassés par l'incroyable outsider espagnol, Fernando Alonso et la confirmation de la vitesse des Red Bull et Ferrari, George Russell se lancera de la 6ème place, et Lewis Hamilton de la 7ème place pour le Grand Prix de Bahreïn qui se disputera ce dimanche 5 mars. Ce qui ne plaît pas à Toto Wolff.

Mercedes devra-t-elle encore attendre une année avant de pouvoir disputer les deux premières places à chaque Grand Prix, comme elle l'a fait durant 7 années consécutives ? En tout cas, les signaux envoyés par le directeur de l'écurie Mercedes, Toto Wolff ne sont pas bons, et en a profité pour écorcher les prestations de Lewis Hamilton et George Russell, ses deux pilotes.

«Nous battre pour la troisième place»

Le pilote britannique de 25 ans, George Russell s'est exprimé sur les résultats de ces qualifications, trouvant du positif, dans des propos rapportés par Eurosport : « Après les essais libres 3, nous nous sommes concentrés sur la maximisation des performances. La voiture est agréable à conduire, nous sommes donc dans une bien meilleure position de départ que nous ne l'étions avec la W13. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur l'ajout de performances globales plutôt que sur la résolution de problèmes. Nous sommes bien placés pour nous battre pour la troisième place. Se qualifier à trois dixièmes de Ferrari alors qu'ils ont probablement été la voiture la plus rapide sur un tour est positif. Fernando est probablement plus un outsider inattendu que Ferrari. »

F1 : Gasly-Ocon, la guerre des coéquipiers va continuer https://t.co/DOIWYGNFaK pic.twitter.com/TNJQPET7No — le10sport (@le10sport) March 4, 2023

«Aucun des deux pilotes n'a réalisé un tour propre»