F1 : Ferrari met une énorme pression à Leclerc

Ce dimanche, 5 mars, la saison de Formule 1 débutera lors du Grand Prix de Bahreïn. En attendant, les pilotes disputeront les qualifications ce samedi, l'occasion de voir qui sera le premier pilote à partir en pole position. Si Red Bull semble encore partir avant de l'avance cette saison, Ferrari aimerait bien pouvoir rivaliser le plus longtemps possible avec Verstappen. Charles Leclerc est prévenu.

Exit Mattia Binotto, welcome Frédéric Vasseur. Le Français est le nouveau directeur de l'écurie Ferrari. Une tâche ardue dans l'une des plus prestigieuses écuries de Formule 1 qui peine à retrouver son lustre d'antan. Pourtant, cela sera le travail de Frédéric Vasseur et des pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Les deux pilotes vont donc avoir la pression cette année.

« Vous voulez courir pour Ferrari »

Arrivé cet hiver, Frédéric Vasseur a raconté son début d'aventure chez Ferrari, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Oui, bien sûr. J’ai donné un exemple la semaine dernière : lorsque vous jouez au tennis, vous voulez faire Wimbledon, et je pense que lorsque vous faites ce business, à un moment donné, vous voulez courir pour Ferrari. Honnêtement, j’ai dû en discuter avec ma femme. Vingt-quatre heures ! (rires). Il y a clairement plus d’émotion, plus de passion autour de Ferrari, mais en fin de compte, je pense que toutes les équipes de course sont similaires car nous avons le même ADN. Tout est question de technique, de performance et d’amélioration continue, et l’approche est la même. La passion est probablement un peu plus élevée, mais c’est acceptable. »

