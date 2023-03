F1 : «Je me sens prêt», Ocon lance les hostilités pour la saison

La rédaction

Alors que la saison 2023 de Formule 1 est sur le point de reprendre avec ce dimanche, le Grand Prix de Bahreïn, les journées de vendredi et de samedi sont consacrées aux essais libres, puis aux qualifications. Ce vendredi, Esteban Ocon a annoncé se sentir confiant pour les prochaines échéances.

Onzième de la deuxième séance d’essais libres à Bahreïn ce vendredi, Esteban Ocon ne s’est pas forcément rassuré, tandis que son coéquipier Pierre Gasly, a quant à lui, obtenu la 7ème place. Si Fernando Alonso a réalisé le meilleur temps, le duo français de chez Alpine a pu s’exprimer après leurs chronos respectifs. Esteban Ocon, tout particulièrement, a souhaité rassurer son monde à propos de la nouvelle voiture de l’écurie française, à maintenant J-2 du premier GP de la saison. Si les chronos n’ont pas été exceptionnels, le directeur technique d’Alpine Pat Fry a tenu à recontextualiser les performances de ses poulains, en rappelant l’objectif de la journée, à savoir : « continuer à apprendre sur notre voiture dans des conditions représentatives » .

«Les choses vont dans la bonne direction», estime Esteban Ocon

Dans des propos rapportés par Motorsport.com , Esteban Ocon s’est exprimé après ses essais libres ce vendredi : « On a vu aujourd'hui que la voiture a gagné en performance depuis les essais, et on a une idée plus claire des améliorations à apporter. Les choses vont dans la bonne direction et on va longuement discuter ce soir de la manière dont on peut se préparer pour vivre une bonne première séance de qualifications. On a encore beaucoup à faire et je me sens prêt » .

Avec Zidane, la France s’impose en F1 https://t.co/OoMenpN8kQ pic.twitter.com/LddP61kJuB — le10sport (@le10sport) March 3, 2023

Pierre Gasly souligne l’importance des essais libres