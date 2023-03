F1 : Leclerc s’avoue déjà vaincu face à Verstappen

Hugo Chirossel

Alors que le premier Grand Prix de la saison aura lieu ce dimanche, les pilotes de Formule 1 ont pu commencer à prendre part aux essais libres. Aucune des deux Ferrari n’a réussi à intégrer le top 3 lors des deux séances de ce vendredi. Selon Charles Leclerc, Red Bull semble une nouvelle fois au-dessus du lot et il s’est montré très pessimiste quant à ses chances de décrocher la pole position lors des qualifications.

La Formule 1 reprend ses droits. Avant la course de dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, les pilotes ont pu participer aux deux premières séances d’essais libres ce vendredi, au cours desquelles aucune des deux Ferrari de Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc n’ont réussi à intégrer le top 3. Le Monégasque, quatrième des EL2, a livré ses premières impressions.

«Il semble à nouveau que Red Bull soit un peu devant tout le monde»

« Disons que le feeling est meilleur que lors des essais (hivernaux). De mon côté, lors des tests, c'était très irrégulier dans la manière de faire rouler la voiture car on essayait beaucoup de choses, donc je n'avais pas beaucoup de temps avec une voiture comme je l'aime, contrairement à aujourd'hui. Je pense que ça s'est très bien passé. D'un autre côté, il semble à nouveau que Red Bull soit un peu devant tout le monde. Aston paraît très fort aussi. Mais on va attendre de voir. Pour l'instant, on doit se concentrer sur nous-mêmes et essayer de gagner un peu de performance d'ici demain en espérant faire de bonnes qualifications », a déclaré Charles Leclerc, dans des propos relayés par Motorsport.com .

«Je ne crois pas que l'on ait la performance pour être en pole»