F1 : La saison débute, une légende annonce déjà son champion

La saison 2023 de Formule 1 a débuté ce vendredi avec les essais libres, puis avec les qualifications ce samedi avant le Grand Prix de Bahreïn qui aura lieu ce dimanche. Sans grande surprise, c’est Max Verstappen qui partira en pole position, devant son coéquipier Sergio Perez. Pour Alain Prost, le Néerlandais va continuer à dominer le circuit.

Véritable légende de la Formule 1 et du sport français de manière générale, Alain Prost reste bien évidemment attentif à l’actualité du sport automobile. Et comme n’importe quel observateur, le quadruple champion du monde observe depuis deux ans déjà, la domination de Max Verstappen par rapport aux autres pilotes. L’ancienne gloire de McLaren a analysé la saison à venir.

Max Verstappen va faire «cavalier seul», estime Alain Prost

Dans le journal L’Équipe , le quadruple champion du monde livre un constat sans appel : Max Verstappen semble cette année encore, au-dessus des autres. « Tout est en place pour que Max poursuive son cavalier seul. Rien ne paraît le perturber. Tout est vraiment réuni pour en faire le grand favori » , déclare Alain Prost. « D'abord parce que son équipe (Red Bull) se retrouve dans une position que l'on voit rarement. Ils sont les favoris comme ils ont pu l'être durant les années Vettel et ils paraissent redoutables. Ils maîtrisent le nouveau règlement technique, ils ont été les plus intelligents l'an dernier et conservent cet avantage » .

