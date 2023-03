«En colère» : Verstappen fait déjà enrager Red Bull

La rédaction

Vainqueur pour l'ouverture de la saison dimanche à Bahrein, Max Verstappen a débuté les championnats du monde de Formule 1 sur les chapeaux de roues ! Avec en prime une victoire pour lui, mais aussi un premier succès lors de la première course de la saison. Pourtant, son attitude durant la course a agacé certaines personnes chez Red Bull.

Il n'a que 26 ans mais est déjà en course pour battre les records les plus fous de Formule 1. Déjà bien lancé pour un troisième sacre consécutif, Max Verstappen a remporté au moins une course pour la huitième saison consécutives grâce à son succès à Bahrein dimanche. Seuls Senna (9), Prost (10), Hamilton et Schumacher (15) font mieux que lui.

« La course dont on rêvait »

Lorsque Max Verstappen a passé la ligne d'arrivée à Sakhir, une discussion pleine de joie avec Christian Horner a été entendue par tous les suiveurs de Formule 1. « Ravissant. Très bon résultat ! C'est exactement la course dont on rêvait, dont on avait besoin. » Ce à quoi Christian Horner, le directeur d'équipe de Red Bull lui a répondu : « Très bon début de saison 2023 ! Bravo ! C'est une course brillamment exécutée. Un super résultat d'équipe. »

« Dès que voulais attaquer, il se mettait en colère »