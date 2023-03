F1 - GP de Bahreïn : C’était gagné d’avance pour Verstappen

Arnaud De Kanel

Vainqueur du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Max Verstappen a une nouvelle fois écrasé la concurrence. Parti en pole, le double champion du monde n'a jamais flanché et a gardé sa position jusqu'à la ligne d'arrivée. Son dauphin Sergio Perez a d'ailleurs avoué qu'il ne pouvait rien faire, la faute à un mauvais départ.

Jamais inquiété, Max Verstappen a fait cavalier seul à Bahreïn pour remporter son premier Grand Prix de la saison. Le pilote Red Bull a notamment profité de l'abandon de sa plus grosse menace, Charles Leclerc. Le Monégasque a du poser pied à terre suite à une panne moteur. Pourtant, c'est sa Ferrari qui avait pris un très bon envol. En effet, le vice-champion du monde 2022 avait pris le meilleur sur Sergio Perez dès les premiers instants de la course. C'est à cause de ce dépassement que le Mexicain a perdu du temps sur Verstappen et qu'il n'a pas pu lui livrer bataille.

«Être derrière Charles au premier relais, ça a tout changé»

« J’ai perdu ma position au profit de Charles et cela a beaucoup défini ma course. Comme je l’ai dit, il était très fort dans le premier relais et à chaque fois que je pouvais me rapprocher de Charles, je tuais mes pneus, donc c’était très important pour moi d’arriver au 15e tour, et d’avoir encore un bon pneu avec lequel je pouvais pousser - pour que je puisse dépasser Charles finalement avec l’undercut. Max était juste trop loin par la suite. Oui, vraiment, être derrière Charles au premier relais, ça a tout changé. C’était vraiment difficile de le dépasser. Il avait les nouveaux pneus tendres, neufs. Donc vous pouviez voir que ça faisait une différence sur ce relais. Et dès que je me rapprochais un peu de lui, en essayant de l’attaquer plus tôt, j’avais juste une forte dégradation sur mes Pirelli et je détruisais mes pneus. J’ai donc dû être très patient », a concédé Sergio Perez après la course dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Nous n’avions aucune chance de nous battre pour la victoire»