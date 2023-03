F1 : Les enseignements après le premier GP

Arnaud De Kanel

Première des 23 manches de la saison 2023 de Formule 1, le Grand Prix de Bahreïn a couronné Max Verstappen. Au volant d'une Red Bull surpuissante, le double champion du monde en titre a signé sa 36ème victoire en carrière, la première à Sakhir. Derrière, la lutte promet d'être intense entre les Mercedes, les Ferrari et l'Aston Martin de Fernando Alonso. Ce premier week-end de course sera en revanche à oublier pour Alpine et McLaren.

La Formule 1 a repris ses droits pour le plus grand bonheur de ses millions de fans. Très attendu, Max Verstappen a répondu présent. Les Mercedes se sont rassurées, tandis que la surprise Fernando Alonso s'est confirmée. Ferrari était également dans le coup mais Charles Leclerc a vécu une terrible désillusion, à l'instar d'Alpine et de McLaren. L'occasion de dresser le premier bilan de la saison.

RACE CLASSIFICATION (LAP 57/57)Career win #36 for @Max33Verstappen #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/x3wNyAl3yO — Formula 1 (@F1) March 5, 2023

Verstappen toujours au top, la poisse continue pour Leclerc

Pour le premier Grand Prix de la saison, Red Bull a livré un nouveau récital. Le contraste est saisissant avec le début d'année 2022 où les deux monoplaces avaient été contraintes à l'abandon à Sakhir. Cette fois-ci, le doublé a été réalisé puisque Max Verstappen s'est imposé devant Sergio Perez. Une véritable démonstration de force et un signal fort envoyé à la concurrence. Red Bull ne laissera rien aux autres et est déjà bien partie pour se succéder.



Ferrari avait réalisé un bon début de week-end en plaçant respectivement Charles Leclerc et Carlos Sainz en 3ème et 4ème position sur la grille de départ. Mais la chance ne sourit toujours pas au vice-champion du monde, contraint à l'abandon suite à une panne moteur. Des points précieux ont été perdus en vue de la course au titre. De son côté, Carlos Sainz a fini au pied du podium et a résisté au retour de Lewis Hamilton. Une quatrième place prometteuse pour l'Espagnol.

"À l'ancienne !"Superbe passe d'armes entre Alonso et Hamilton 🤩#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/MBY2Ffu9S5 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 5, 2023

Mercedes dans la lutte, Alonso invité surprise

Très attendue, l'écurie Mercedes a répondu présent à Bahreïn. Tous les problèmes de 2022 ne pouvaient pas être gommés immédiatement on le savait, mais la progression des Flèches d'Argent est remarquable. Lewis Hamilton s'est rassuré en terminant 5ème à deux dixièmes de Carlos Sainz tandis que George Russell s'est hissé à la 7ème position. Un premier week-end rassurant qui a montré que Mercedes est capable d'aller chercher Ferrari cette année. Mais attention, une nouvelle menace vient s'immiscer dans la bataille et elle parait légèrement mieux armée que Mercedes et La Scuderia .



La surprise vient d'Aston Martin. Impressionnant lors des essais libres qu'il a dominé, Fernando Alonso est monté sur le podium derrière les deux pilotes Red Bull ce dimanche. Une prestation remarquable qui a donné lieu à une incroyable bataille avec Lewis Hamilton. Blessé, Lance Stroll a terminé 6ème, preuve que la monoplace Aston Martin marche très fort. L'écart est minime entre Ferrari, Aston Martin et Mercedes qui risquent de se livrer une belle bataille à trois pour la deuxième place du championnat constructeurs.

Débuts cauchemardesques pour Alpine et McLaren