F1 : Mercedes abdique déjà face à Verstappen, il fait un terrible aveu

Hugo Chirossel

Red Bull a impressionné le week-end dernier lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn. Max Verstappen et Sergio Pérez ont dominé la course et ont offert un doublé à leur écurie, loin devant les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell. Ce dernier a d’ailleurs fait un terrible constat et a invité son équipe à se projeter d’ores et déjà sur la saison prochaine.

Troisième au championnat constructeur la saison passée, Mercedes espère se relancer cette année. Mais le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn n’a pas donné beaucoup de motifs d’espoirs à l’écurie allemande. Une course totalement dominée par Red Bull, Max Verstappen s’étant imposé sans encombre, tandis que son coéquipier Sergio Pérez s’est offert la deuxième place.

F1 : Max Verstappen, la voie royale vers le troisième titre ? https://t.co/5nCFOD33KI pic.twitter.com/5dp5NTUx5Y — le10sport (@le10sport) March 7, 2023

Le terrible constat d’échec de Russell

George Russell n’était d’ailleurs pas très optimiste après le GP de Bahreïn. Pour lui, le championnat est d’ores et déjà plié et ce sera Red Bull qui sera sacré une nouvelle fois. En ce qui concerne Mercedes, le pilote âgé de 24 ans invite son équipe à préparer la deuxième partie de la saison, voir la prochaine. « Si nous devons sacrifier certaines courses ou une partie d’une saison pour nous donner une chance d’avoir une voiture qui peut se battre pour la première place, que ce soit en seconde moitié de la saison ou même l’année prochaine, c’est peut-être ce que nous allons devoir faire parce que nous sommes clairement loin derrière », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Nous sommes loin derrière »