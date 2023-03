F1 : Verstappen victime d'une malédiction, Hamilton et Leclerc peuvent rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Impressionnantes de facilité, les Red Bull ont largement dominé le Grand Prix de Bahreïn, première manche du championnat du monde de Formule 1. Max Verstappen s'est ainsi imposé devant son coéquipier Sergio Pérez. Et désormais, le Néerlandais va devoir vaincre une malédiction qui tient depuis 2017. En effet, Nico Rosberg est le dernier pilote à avoir été sacré champion du monde en ayant débuté la saison par une victoire.

Voir Max Verstappen s'imposer à Bahreïn dimanche n'est pas une surprise. Mais avec une telle marge sur la concurrence, c'est tout de même impressionnant. En effet, alors que les écuries pensaient avoir profité de l'hiver pour se rapprocher des Red Bull, la réalité les a rattrapées. Si les Ferrari n'étaient pas totalement larguées en qualifications, dimanche, personne n'a pu rivaliser avec Max Verstappen et Sergio Pérez qui ont tranquillement assuré les deux premières places devant Fernando Alonso, Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Mais pour le Néerlandais, ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle.

Depuis 2017, le vainqueur du premier GP n'est pas champion du monde

En effet, en s'imposant sur le circuit de Sakhir, Max Verstappen se voit confronter à un sacré défi, à savoir vaincre une malédiction qui frappe le vainqueur du premier Grand Prix de la saison depuis 2017. Nico Rosberg est effectivement le dernier champion du monde à s'être imposé en ouverture de la saison. En 2016, l'Allemand avait même remporté les quatre premiers rendez-vous du calendrier avant de décrocher son premier et unique sacre mondial. Mais depuis personne n'a réussi à l'imiter. En 2017 et en 2018, Sebastian Vettel lance parfaitement sa saison en s'imposant à Melbourne au volant de sa Ferrari et pense alors être en mesure de décrocher un cinquième titre. Mais c'est bien Lewis Hamilton qui sera sacré ces deux années-là. Tout comme en 2019 et en 2020, deux saisons qui avaient débuté par une victoire de l'autre Mercedes, celle de Valtteri Bottas. Il faut finalement attendre 2021 pour que Lewis Hamilton débute la saison par une victoire, cette fois-ci à Bahreïn. Mais c'est bien Max Verstappen qui décrochera le titre, comme en 2022 alors que c'est Charles Leclerc qui au volant de sa Ferrari avait remporté le premier Grand Prix de la saison. Le Néerlandais sait désormais ce qui l'attend.

Une opportunité pour la concurrence ?