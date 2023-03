F1 – Alpine : Gasly lâche ses vérités sur Ocon

La rédaction

La saison 2023 de F1 a enfin débuté le week-end dernier avec le Grand Prix de Bahreïn. Si Max Verstappen s’est adjugé cette première course, les pilotes de chez Alpine eux, ont connu des résultats mitigés. Pierre Gasly, lui, s’est exprimé sur sa relation avec Esteban Ocon, en évoquant son optimisme pour la suite de la saison.

Les deux Français de chez Alpine ont expérimenté deux émotions très différentes dimanche dernier lors du Grand Prix de Bahreïn. Pierre Gasly, qui est parti en dernière position après des qualifications décevantes la veille, a réalisé une remontada impressionnante pour finalement terminer à une belle neuvième place. Tout le contraire d’Esteban Ocon, qui a dû abandonner dimanche après avoir été sanctionné de plusieurs pénalités pendant la course. Pas réputés pour être les meilleurs amis du monde, les deux pilotes de chez Alpine, ont pourtant un objectif commun : progresser. C’est en tout cas ce qu’a voulu livrer comme message Pierre Gasly après la course de dimanche..

« Vous n’avez pas besoin d’être les meilleurs amis », constate Gasly à propos d’Ocon

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Pierre Gasly déclare : « Ça se passe bien, on travaille ensemble. C’est ce que c’est, quand vous êtes équipiers, vous n’avez pas besoin d’être les meilleurs amis mais vous devez être respectueux et vous devez trouver un moyen de travailler ensemble. Jusqu’à présent, cela a été très bon. Nous travaillons dans la même direction et nous voulons tous les deux rendre la voiture plus rapide. C’est vraiment bien » .

Pierre Gasly veut garder une ambition « respectueuse » avec Esteban Ocon