F1 - Alpine : Quel bilan pour la première de l’équipe 100% française ?

Arnaud De Kanel

Afin de pallier au départ de Fernando Alonso, Alpine décidait de le remplacer par Pierre Gasly pour composer un duo de pilotes français avec Esteban Ocon. Ainsi, l'écurie normande est devenue la fière représentante de la France puisque le moteur et le châssis de ses monoplaces sont également français. Le premier week-end de course de la saison a été très mitigé.

Une écurie 100% française en Formule 1, beaucoup en rêvaient, Alpine l'a fait avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux pilotes ont débuté leur saison ce week-end à Bahreïn et ça ne s'est pas passé comme prévu. Après avoir été en retrait lors des essais hivernaux, Alpine n'a pas été en capacité de hausser le ton et s'est faite très peur pour la suite de la saison.

Le calvaire d'Ocon

Esteban Ocon a très mal débuté sa saison. 9ème sur la grille de départ, le natif d'Evreux ne s'attendait sans doute pas au scénario qu'allait lui réserver ce Grand Prix de Bahreïn. Sanctionné lors du 15ème tour suite à un mauvais placement sur la grille de départ, il devait être immobilisé 5 secondes, lui qui s'était arrêté 3 tours plus tôt pour changer ses gommes. Rien ne s'est arrangé pour lui puisqu'au 20ème tour, les commissaires ont noté qu'il avait mal effectué sa pénalité. Il a donc écopé d'une nouvelle sanction de 10 secondes cette fois-ci. Mais ce n'est pas fini ! Pas assez vigilant, Esteban Ocon a été sanctionné, au 29ème tour, une dernière fois de 5 secondes pour un excès de vitesse réalisé dans la voie des stands lors de la deuxième pénalité. Suite à cela, Alpine a décidé de l'arrêter car il était trop loin pour rentrer dans les points. Le calice jusqu'à la lie. « Ce n'était clairement pas notre journée. Normalement on est plutôt bons dans ce qui est opérationnel comme ça... c'est un peu fou d'avoir eu toutes ces galères », concédait-il au micro de Canal+ après la course. Mais alors, quid de son nouveau coéquipier Pierre Gasly ?

Gasly a limité la casse