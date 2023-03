F1 : Alonso humilie Alpine, son calvaire prend fin

La rédaction

La saison dernière, lorsque Fernando Alonso décide de quitter Alpine pour s'engager avec Aston Martin, la plupart des fans de Formule 1 se demandent à quoi joue l'Espagnol, réputé pour ses choix de carrière pas toujours payants. Mais après avoir décroché un podium à Bahreïn en ouverture de la saison, le double champion du monde prouve qu'il a peut-être pris la bonne décision. A 41 ans, il était temps !

A 41 ans, Fernando Alonso a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent. Principal animateur du Grand Prix de Bahreïn, l'Espagnol a réalisé un dépassement d'anthologie sur Lewis Hamilton avant de fondre sur Carlos Sainz pour décrocher un podium, son premier depuis 2021. Mais celui-ci a une saveur particulière puisqu'il témoigne de la performance de son Aston Martin. Et pourtant, lorsqu'il a annoncé qu'il quittait Alpine, quatrième force du plateau la saison dernière, pour remplacer Sebastian Vettel, Fernando Alonso a suscité les critiques, lui reprochant notamment d'avoir fait un choix pour l'argent. Il faut dire que par le passé, le double champion du monde n'a pas réellement brillé par la pertinence de ses choix de carrière.

McLaren, deux histoires qui tournent mal

Tout commence en 2007. Alors double champion du monde au volant de sa Renault, Fernando Alonso décide de tenter l'expérience dans une autre écurie. Il rejoint ainsi McLaren. Sur le papier, rien de choquant puisque l'écurie britannique est l'une des plus rapide et cela va se confirmer sur la piste. Mais l'Espagnol n'avait pas pris en compte un critère crucial : Lewis Hamilton. Couvé par Ron Dennis, alors patron de l'écurie, le jeune Hamilton débute en effet sa carrière et le rookie n'a pas l'intention de se laisser faire face au double champion du monde en titre, qui malgré son statut ne sera jamais avantagé. Résultat, les deux pilotes McLaren perdent le titre au profit de Kimi Räikkönen qui n'en demandait pas tant. A l'issue d'une saison sous haute tension, Fernando Alonso quittera finalement l'écurie britannique acquise à la cause de Lewis Hamilton, champion du monde en 2008.



Mais cela n'empêchera pas Fernando Alonso de revenir chez McLaren quelques années plus tard. En 2015, face à l'hégémonie de Mercedes, l'Espagnol se dit alors que le projet de l'écurie britannique qui s'associe avec le motoriste Honda, dont c'est le grand retour en F1. Résultat, ce sera un fiasco total puisque la McLaren se battra en fond de grille avec seulement l'opportunité de marquer des points durant quelques courses. Cela donnera toutefois lieu à ce qui reste encore à l'heure actuelle comme l'une des communications radios les plus marquantes de l'histoire de la F1 avec le fameux « GP 2 engine » lâché à Suzuka en 2015. Finalement, après trois saisons infructueuses, Fernando Alonso décide de prendre sa retraite en 2018.

📻 "GP2 engine ! GP2 !"🗓️ #JapaneseGP 2015 : la meilleure radio de Fernando Alonso ? 😂 pic.twitter.com/9VGdWBMOFb — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 4, 2022

Deux retours chez Renault qui se terminent mal

Passé deux fois chez McLaren, Fernando Alonso aura fait mieux avec Renault, écurie qu'il a côtoyé à trois reprises. Il obtient tout d'abord ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006 au volant d'une monoplace de la marque française, avant de faire son retour en 2008 après sa saison aux côtés de Lewis Hamilton chez McLaren. Seul problème, Renault n'est plus aussi performant. Sa première saison sera marquée par le Crashgate à Singapour, l'une de ses deux victoires en 2008. Et en 2009, sa monoplace est encore moins aboutie et l'Espagnol se retrouve donc très loin des Red Bull et des Brawn GP. Par conséquent, après deux saisons, et un retour raté, Fernando Alonso quitte une nouvelle fois Renault.



Mais il reviendra ! En 2021, deux ans après avoir quitté la F1, Fernando Alonso fait son grand retour et choisit une nouvelle fois Renault qui deviendra rapidement Alpine avec un projet ambitieux. Durant sa première saison, l'Espagnol retrouvera le podium, au Qatar, et participera activement à la victoire de son coéquipier Esteban Ocon en Hongrie. De quoi être optimiste. Mais en 2022, les promesses ne sont pas tenues et Fernando Alonso va être agacé que sa monoplace soit si souvent victime de problèmes mécaniques. Il n'hésitera d'ailleurs pas à émettre des doutes sur une éventuelle différence de traitement avec Esteban Ocon. Frustré par la situation et déçu qu'Alpine ne lui offre qu'un an de contrat, Alonso décide d'accepter l'offre d'Aston Martin.

