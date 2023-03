Accrochage en Formule 1, « ces choses peuvent arriver »

La rédaction

Le premier Grand Prix de la saison en Formule 1 à Bahrein nous a offert la première surprise de l'année : l'excellente performance de l'écurie Aston Martin. Ses deux pilotes, Fernando Alonso et Lance Stroll, ont respectivement terminé à la 3ème et 6ème place. Un classement qui appuie les bonnes performances de la voiture entrevues durant les essais et les qualifications. Mais ce bon résultat aurait pu ne jamais arriver si l'accrochage du début de course entre les deux hommes avait été plus grave.

Lors du départ du premier Grand Prix de la saison, tous les pilotes ont démarré avec l'ambition de gagner des places. Dans cette cohue, Lance Stroll a percuté, sans gravité, la monoplace de son coéquipier Fernando Alonso manquant de lui crever un pneu. Un accrochage déjà oublié chez Aston Martin, au vu de la performance finale de ses deux pilotes.

« C'est un exploit »

Mike Krack, le directeur de l'écurie Aston Martin a tout d'abord évoqué le résultat de son équipe et de ses pilotes, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com : « Ce résultat fantastique est l’aboutissement du travail acharné de l’équipe depuis de nombreux mois. Monter sur le podium et prendre la sixième place lors de la première course de la saison est un exploit et l’équipe peut être extrêmement fière. Fernando et Lance ont tous les deux bien couru, en montrant le rythme de course que nous savions possible et en effectuant des dépassements bien dosés quand il le fallait. Fernando a été survolté tout le week-end et cette énergie s’est transmise à toute l’équipe. »

« Ces choses peuvent arriver »