« Il s’agit d’assumer », le coup de gueule retentissant d’Hamilton

Lors du premier Grand Prix de la saison, au Bahreïn, Lewis Hamilton a fini à la 5ème place et George Russell à la 7ème place. Un début très décevant pour l'écurie allemande qui comptait bien rebondir après deux années difficiles. Et pour ne rien arranger, Lewis Hamilton s'est montré très agacé après la course, pointant du doigt son équipe.

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a toujours faim de titres. Au point d'être déçu par la voiture proposée par Mercedes. Après le Grand Prix du Bahreïn, le pilote britannique a envoyé un message fort à ses ingénieurs.

« Ils n'ont pas réussi l'année dernière, ni cette année »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton s'est montré touché, mais pas abattu : « Nous sommes toujours multiples champions du monde, c’est juste qu’ils n’ont pas réussi cette fois-ci, ils n’ont pas réussi l’année dernière, mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas réussir à remonter. J’ai apprécié le fait d’avoir réussi à mener quelques batailles. Et c’était proche, mais ce n’était pas tout à fait ça. J’ai eu beaucoup de voitures comme celle-ci, notamment à l’époque de McLaren, et je ne sais pas quand ni comment nous allons réussir à la faire tourner, mais il va falloir que cela arrive. »

