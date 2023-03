F1 : Verstappen est prévenu, il va vivre l'enfer

La rédaction

Le week-end dernier, Max Verstappen et Red Bull on fait le doublé lors du premier Grand Prix de la saison, à Bahrein. Le pilote néerlandais, double champion du monde en titre s'est facilement imposé devant son coéquipier, Sergio Perez. Si ses concurrents, comme George Russell de Mercedes, voient les Red Bull remporter les 23 Grand Prix à l'affiche cette saison, Jenson Button, champion du monde 2009, n'est pas du tout de cet avis.

Si de nombreuses personnes voit Red Bull tout rafler, c'est parce qu'il a affiché un calme et une puissance qui n'ont laissé aucune chance aux autres écuries dernièrement. Pour autant, la vérité d'une course n'est pas celle de la saison à venir car il reste tout de même 22 Grand Prix à disputer. Et ça, Jenson Button l'a clairement souligné.

« Ça a été trop simple pour Max »

Jenson Button, champion du monde 2009 avec l'écurie Brawn, évoque le premier Grand Prix de la saison dans des propos rapportés par motorsport .com : « Ça a eu l'air d'être une course relativement facile, surtout pour Max. Mais je dois dire qu'en mettant de côté le vainqueur, c'était une super course. Ça a été trop simple pour Max, oui, c'est sûr. Mais la course en elle-même était super. J'ai adoré le spectacle, il y avait tellement d'action. Voir deux Champions du monde s'affronter, Lewis et Fernando, c'était vraiment spécial. »

« Ce ne sera pas une promenade de santé pour Max »