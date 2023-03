F1 : Alonso, la surprise se confirme

Arnaud De Kanel

Au volant d'une Aston Martin étonnamment rapide et compétitive lors des essais hivernaux, Fernando Alonso a confirmé les excellentes performances de sa monoplace pour se hisser sur la troisième marche du podium lors du Grand Prix de Bahreïn. Un résultat assez surprenant mais qui était déjà craint dans le paddock.

« C'est l'écurie dont on me parle le plus en ce moment et elle pourrait créer la surprise », martelait le journaliste Julien Fébreau au sujet d'Aston Martin avant même le début de la saison. Depuis l'annonce de l'arrivée de Fernando Alonso, l'écurie britannique a préparé du lourd. La monoplace de 2022 ne permettait rien, mais celle de 2023, avec l'aide de Red Bull, permet de voir grand, très grand même. C'est très rare de voir une équipe à la ramasse quatre mois plus tôt venir réaliser un premier week-end de course aux côtés des meilleures mais Aston Martin l'a fait. Fernando Alonso a été exceptionnel sur le Circuit International de Sakhir et confirme qu'il sera un prétendant sérieux pour le titre.

Alonso dominateur à Bahreïn

Le transfuge d'Alpine était innarêtable pour la reprise de la Formule 1. Très tôt dans le week-end, il a montré qu'il fallait compter sur lui. Deuxième de la première séance d'essais, le double champion du monde a par la suite remporté les deux dernières. Stupeur dans le paddock, son Aston Martin était ultra rapide. Il a ensuite terminé 5ème des qualifications et les choses sérieuses ont débuté le dimanche au départ du Grand Prix. Après une grosse frayeur à cause d'un accrochage avec son coéquipier Lance Stroll, l'Espagnol a livré une bataille dantesque avec Lewis Hamilton. Il a pris le dessus pour doubler son rival et a fait de même avec Carlos Sainz. Agent Alonso a marqué son territoire avec son Aston Martin qui fait office, après ce premier week-end, de menace la plus sérieuse pour Max Verstappen. Le vétéran ne cache pas ses ambitions.

«Peut-être que ce sera plus qu'un podium»