F1 : Red Bull fait une annonce hallucinante, c’est terminé pour Mercedes

Hugo Chirossel

L’inquiétude grandit chez Mercedes après le Grand Prix de Bahreïn. Alors qu’elle pensait avoir refait une partie de son retard sur Red Bull en fin de saison dernière, l’écurie allemande est tombée de haut lors de la première course de la saison sur le circuit international de Sakhir. Pour Helmut Marko, les chances de titre de Mercedes sont même inexistantes.

La saison vient à peine de reprendre, mais c’est déjà la crise chez Mercedes. Les cinquième et septième places de Lewis Hamilton et George Russell lors du Grand Prix de Bahreïn n’ont clairement pas rassuré l’écurie allemande, mais c’est surtout l’écart avec les Red Bull de Max Verstappen et Sergio Pérez qui semble difficile à combler. Déjà hors-course pour le titre de champion du monde la saison passée, cela pourrait être une nouvelle fois le cas cette année.

F1 : Red Bull annonce un adversaire inattendu à Verstappen https://t.co/QtjzPeRWDm pic.twitter.com/DtwAPd80l4 — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

« Mercedes n'a aucune chance de remporter le titre cette année »

« Soyons réalistes, Mercedes n'a aucune chance de remporter le titre cette année », a déclaré Helmut Marko, conseiller de Red Bull et responsable du développement des jeunes pilotes, dans des propos relayés par RTL/ntv . « Le concept choisi pour la voiture ne présente pas un, mais plusieurs problèmes qu'ils n'ont pas réussi à résoudre pendant l'intersaison. En fait, l'équipe a gaspillé trois jours d'essais et un Grand Prix. L'équipe ne peut pas concevoir deux ou trois voitures par an, car elle est limitée par le budget. Même si vous construisez une nouvelle voiture, elle ne sera pas immédiatement compétitive, vous devez donc dépenser de l'argent et du temps pour son développement . »

Horner y croit pour Mercedes