F1 : «C’est sérieux», Verstappen lâche une bombe sur son avenir

Arnaud De Kanel

Double champion du monde et ultra dominateur pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn, Max Verstappen n'entend pas faire de vieux pas en Formule 1. Le Néerlandais pourrait quitter le paddock à l'issue de son contrat avec Red Bull qui court jusqu'en 2028. Et le rival de Lewis Hamilton l'a confirmé ce samedi.

Et si Max Verstappen prenait sa retraite en 2028 ? Alors qu'il domine outrageusement la Formule 1, le double champion du monde en titre pense de plus en plus à une reconversion loin du paddock. Il ambitionne notamment de participer aux 24 Heures du Mans afin de former un duo avec Fernando Alonso. Il estime qu'il sera certainement lassé de la F1 d'ici là et veut vraiment découvrir autre chose.

«J’y pense sérieusement»

Lors du Grand Prix de Bahreïn qu'il a dominé, Max Verstappen a de nouveau été interrogé sur son avenir. Et il ne devrait pas s'écrire en Formule 1 au delà de 2028... « La retraite à 31 ans ? Oui je confirme que j’y pense sérieusement. Il y a d’autres choses dans la vie que la Formule 1. J’ai un contrat jusqu’en 2028 et après ça, je verrai. J’ai déjà beaucoup de plans pour ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire et je pense qu’avec le temps, cela deviendra de plus en plus clair. Je ne veux pas passer mes meilleures années sur le plan physique uniquement en Formule 1. Avec les courses qui se multiplient, 23 ou 24 par an c’est beaucoup trop », a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

«Je ne me vois pas rester jusqu’à 40 ans»