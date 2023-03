F1 : Red Bull et Ferrari lancent un message à Mercedes, Hamilton peut souffler

La rédaction

Le Grand Prix de Bahrein a accouché d'une domination sans partage de la part de Red Bull. Max Verstappen s'est hissé sur la plus haute marche du podium suivi par son coéquipier, Sergio Perez. Et pour la première fois depuis 2009, seule une des 3 grandes écuries est montée sur le podium du premier Grand Prix de la saison. Les pilotes Mercedes ont fini à la 5ème et 7ème place mais ne sont pour autant pas déjà annoncés comme exclus de la course au titre.

Les drôles de paroles de la part de George Russell après le fiasco de son équipe de Mercedes sur le circuit de Sakhir qui annonçait que Red Bull allait remporter toutes les courses cette saison n'ont pas été appuyées par les principaux concernés. Tout d'abord parce que Red Bull ne se voit pas trop beau, et pense que la concurrence va devenir de plus en plus rude. Ferrari non plus n'est pas de cet avis, l'écurie italienne qui voit même une montée en puissance de la part de Mercedes.

« Mercedes va bientôt se réveiller »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Frédéric Vasseur, le directeur de l'écurie Ferrari n'enterre pas tout de suite Mercedes, en dépit de leurs prestations à Bahrein, lors de la première course des championnats du monde 2023 : « C'est le premier Grand Prix et il n'y a aucune conclusion à tirer. Je pense que Mercedes va bientôt se réveiller. On ne sait pas ce qui se passera la semaine prochaine. Le prochain Grand Prix, à Djeddah, sera une autre histoire, avec un tarmac différent. On verra à Djeddah si on a une meilleure idée de la situation. »

