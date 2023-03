F1 : Hamilton impliqué dans une énorme bataille, Verstappen ne s’est pas affolé

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix de Bahreïn a été marqué par l'énorme bataille entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Les deux pilotes ont livré un splendide duel qui a finalement tourné à l'avantage du transfuge d'Alpine, troisième à l'issue de la course. Ce duel, Max Verstappen l'a regardé depuis sa monoplace jetant un oeil sur les écrans géants disposés autour du circuit...

Dès la première course de la saison, Max Verstappen a montré qu'il était le patron du paddock. Au volant de sa Red Bull, le double champion du monde en titre a fait cavalier seul pour s'adjuger la première victoire de sa carrière à Bahreïn. Le spectacle s'est déroulé derrière lui en course avec le seul haletant entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Les deux hommes se sont engagés dans un bras de fer mémorable au bon souvenir de l'époque. Les spectateurs ainsi que les téléspectateurs ont été diverti par cette bataille, Max Verstappen aussi. Conseiller pour Red Bull, Helmut Marko a révélé que son pilote a suivi la bagarre entre ses deux rivaux alors qu'il dominait largement la course.

«Je n'ai pas vu une goutte de sueur chez Max»

En voilà une sortie qui devrait faire enrager tous les ennemis de Red Bull. En pleine course, Max Verstappen aurait pris le soin de regarder les écrans géants pour assister à la bataille entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton selon Helmut Marko. « Le duel [entre Alonso et] Hamilton valait en tout cas la peine d’être vu – dur, juste, mais avec un savoir-faire incroyable. Je voulais d’ailleurs montrer cette scène à Max après la course, mais il a dit qu’il avait de toute façon tout vu sur les grands écrans pendant qu’il menait la course. Je n'ai pas vu une goutte de sueur chez Max », a confié l'Autrichien dans un entretien accordé à oe24 . Pour autant, il tempère sur la domination écrasante de Red Bull.

Marko dénonce «des conneries»