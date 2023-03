F1 : C'est annoncé, Hamilton a été humilié par un «client»

Arnaud De Kanel

A la surprise générale, l'écurie Aston Martin est montée sur le podium au Grand Prix de Bahreïn grâce à la troisième place de Fernando Alonso. L'équipe de Lawrence Stroll a surpassé les Mercedes de George Russell et de Lewis Hamilton dès le début de saison alors que l'écart était énorme l'année dernière. Et Damon Hill n'en revient pas.

Le premier Grand Prix de la saison a réservé une incroyable surprise. A la traine la saison passée, Aston Martin a impressionné face aux Mercedes à Bahreïn. Fernando Alonso a devancé Lewis Hamilton et George Russell alors que Lance Stroll a terminé devant le jeune britannique et juste derrière le septuple champion du monde. Le pari est réussi pour Lawrence Stroll, le propriétaire de l'écurie, qui avait été décrié au moment où il avait décidé de racheter Aston Martin. L'ancien pilote Damon Hill vante les mérites du milliardaire qui a « donné tort à tout le monde ».

F1 : Mis sous pression par Hamilton, Mercedes fait une promesse https://t.co/lqvOCwcvLV pic.twitter.com/u41OiMoTUf — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Aston Martin, «une top team» pour Hill

« Max (Verstappen) a parlé de victoires pour Alonso mais je pense que c’est peut-être aller un peu trop loin. Ils ont déjà dépassé les attentes de tout le monde, ils ont dépassé les miennes et ils ont probablement dépassé les leurs, ils sont donc très, très heureux pour le moment. Lawrence Stroll a mis son argent là où il faut et il a monté cette équipe en la pensant comme un futur top team. Tout le monde lui a dit ’Lawrence, tu sais que tu vas perdre beaucoup d’argent'. Mais il a prouvé que tout le monde avait tort. Il a monté cette équipe, il a recruté en masse, il construit une usine. Ils ont Dan Fallows, qui est un ex-Red Bull et il sait plus qu’une chose ou deux sur ce que fait Red Bull », a salué Damon Hill dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant de poursuivre.

Mercedes battu par «une voiture cliente»