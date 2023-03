F1 : Mercedes prépare du lourd, le début des problèmes pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix de Bahreïn a livré les premiers enseignements de la saison et ils ne rassurent pas forcément Mercedes, toujours très loin de Red Bull. Alors, l'écurie allemande compte opérer plusieurs changements sur la monoplace W14 dans les prochaines semaines afin de rapprocher George Russell et Lewis Hamilton de Max Verstappen.

La saison de Formule 1 a débuté à Bahreïn et se poursuivra ce week-end en Arabie saoudite. L'occasion pour Mercedes de se racheter après un premier Grand Prix où les Flèches d'Argent n'ont pas été en mesure de lutter avec Red Bull. En plaçant Lewis Hamilton 5ème et George Russell 7ème à l'arrivée, Mercedes était forcément déçue, elle qui s'attendait à se battre contre Max Verstappen. Ce ne fut pas le cas et de gros changements sont à prévoir afin d'essayer de combler le retard. Directeur de l’ingénierie chez Mercedes, Andrew Shovlin promet de modifier la monoplace.

«Nous allons procéder à des changements plus importants»

« Toto [Wolff] a récemment déclaré que nous examinerions une révision [de ce concept] qui va arriver dans les prochaines courses. Maintenant, étant donné l’écart à l’avant, bien sûr que nous allons procéder à des changements plus importants, des changement plus radicaux. Mais ces changements prennent du temps pour se transformer en une solution plus rapide dans le tunnel de soufflerie. On ne peut pas faire cela du jour au lendemain, nous devons faire beaucoup de développements autour, de sorte qu’il doit y avoir de grands changements en termes de géométrie dans ce domaine », confie Andrew Shovlin dans des propos rapportés par F1Only , avant de poursuivre.

«Vous verrez des changements visibles sur la voiture au cours des prochaines courses»