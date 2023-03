F1 : Red Bull s’inquiète, frayeur pour Verstappen

La rédaction

Et si Red Bull ne vivait pas une saison si tranquille que ça ? Après sa victoire facile avec Max Verstappen en vainqueur du Grand Prix de Bahrein et Sergio Perez à la seconde place, nombreux sont ceux qui voyaient le prélude d'une saison à sens unique. Pourtant, selon Helmut Marko, consultant spécial de Red Bull, la concurrence devrait vite se faire plus ardue.

A l'arrivée du Grand Prix de Bahrein, sur le circuit de Sakhir, le pilote Mercedes George Russell avait fait une drôle de déclaration après la démonstration de l'écurie au taureau ailé : « Red Bull, ce championnat est gagné pour eux. Je ne crois pas que quelqu'un va se battre avec eux cette année. Je parie qu'ils vont gagner toutes les courses sans exception cette saison. Avec le rythme qu'ils ont, je ne vois personne comme challenger. »

« Oui, on a réalisé une belle performance »

Helmut Marko, dans un entretien accordé à Formel1.de, a répondu aux propos du pilote Mercedes, George Russell : « Cette déclaration de Russell s'explique peut-être par la frustration du Grand Prix de Bahreïn. C'était une course sur un circuit spécifique, où le revêtement est extrêmement rugueux, ce qui signifie que l'usure des pneus joue un rôle très important. Oui, on a réalisé une belle performance. Mais pas de là à remporter toutes les courses et avoir déjà le titre en poche. Ce serait bien si c'était si facile. »

« Notre avance va fondre »