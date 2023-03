F1 : Red Bull annonce un adversaire inattendu à Verstappen

La rédaction

La saison 2023 de Formule 1 a débuté dimanche dernier avec la victoire écrasante de Max Verstappen sur ses concurrents. Mais l’écurie Red Bull a réalisé coup double avec la deuxième place obtenue par Sergio Perez. Le Mexicain, ombre du Néerlandais depuis plusieurs saisons, est tout aussi important que le double champion du monde dans l’écurie britannique, estime Helmut Marko.

Responsable des jeunes pilotes chez Red Bull, Helmut Marko est, avec Christian Horner et Adrian Neway, l’une des grandes figures de l’écurie championne du monde chez les constructeurs en 2022. Au cours des deux dernières années, ce dernier a vu la cohabitation entre Max Verstappen et Sergio Perez évoluer. 4ème puis 3ème lors des deux derniers championnats du monde dans lesquels il a vu son coéquipier être sacré champion, le Mexicain a terminé 2ème dimanche dernier à Bahreïn pour la première course de l’année. De quoi sérieusement concurrencer Verstappen pour la suite de la saison ? Possible selon Marko.

Perez a « survécu » à Verstappen estime Helmut Marko

« Sergio a survécu deux ans aux côtés de Max sans être cassé comme la plupart des pilotes. C’est une grande réussite » , s’est réjoui l’Autrichien sur le site allemand sport.de. Ce dernier poursuit en évoquant le fait que selon lui, Max Verstappen n’a tout simplement « pas de faiblesses » .

F1 : Les premières surprises après le GP de Bahreïn https://t.co/dalxCVkwDB pic.twitter.com/7ce6m92Xxv — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Perez-Verstappen, pas de numéro 1 défini chez Red Bull