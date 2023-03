F1 : Hamilton humilié par Verstappen, il va prendre sa revanche

La rédaction

Après avoir perdu le huitième titre de champion du monde qui lui tendait les bras en 2021 lors du dernier tour face à Max Verstappen, puis avoir fini 6ème du classement général l'année dernière, la fin de carrière de Lewis Hamilton ne ressemble pas à celle qu'il s'était imaginée. Et le début de la saison 2023 n'est toujours pas en sa faveur, lui qui a terminé à la 5ème place. Pourtant, son coéquipier George Russell voit son compatriote plus motivé que jamais, remonté après ses récentes désillusions.

Lewis Hamilton n'est pas prêt de prendre sa retraite. Le pilote britannique de 38 ans, sept titres de champion du monde en poche, serait motivé, selon George Russell, son coéquipier chez Mercedes, à rebondir pour aller chercher ce fameux huitième titre qui le placerait sur le toit des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. Pour le moment, il codétient ce record avec Michael Schumacher. Et pour le jeune pilote de Mercedes, Lewis Hamilton est en plus le meilleur coéquipier qu'il n'ait jamais eu. Hamilton appréciera.

« Je n'avais jamais vécu cela »

George Russell, dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , évoque son duo avec Lewis Hamilton, qu'il voit d'un très bon œil : « Avec quelqu’un comme Lewis à côté de vous, ce processus d’apprentissage est tellement plus rapide. Je n’avais jamais vécu cela jusqu’à la saison dernière - être poussé comme ça par un équipier. Soudain, vous voyez que la barre est beaucoup plus haute. Ensuite, vous en apprenez aussi beaucoup plus sur vous-même. Cela vous rend meilleur, plus fort, plus rapide. »

« Il a toujours ce feu en lui »