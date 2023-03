F1 : C’est terminé pour Mercedes

Arnaud De Kanel

En plaçant Lewis Hamilton et George Russell aux 5ème et 7ème positions au Grand Prix de Bahreïn, Mercedes s'est rassuré d'un côté mais a peut-être déjà dit adieu au titre de l'autre. Oui les Flèches d'Argent pourront rivaliser pour les places d'honneur, mais pour le titre, Red Bull est beaucoup trop fort. Et ça ne devrait pas aller en s'arrangeant selon Helmut Marko.

Le Grand Prix de Bahreïn a dégagé les premières tendances de la saison. Max Verstappen et Red Bull risquent d'être durs à aller chercher que ce soir pour Ferrari ou Mercedes. L'écurie allemande ambitionnait un duel avec l'écurie autrichienne mais l'écart considérable entre les deux dès la première course de l'année n'augure rien de bon pour la suite. De plus, Mercedes aura bien du mal à le combler car le cost-cap rend quasiment impossible une amélioration significative des performances de la monoplace en quelques semaines. C'est sur cette ligne du règlement que s'appuie Helmut Marko pour prédire le pire aux Flèches d'Argent .

«Ils n’ont pas fait de progrès»

Dans un entretien accordé à oe24 , Helmut Marko a évoqué les débuts compliqués de Mercedes cette année. Le conseiller Red Bull estime que l'écurie allemande ne pourra pas revenir aux avants-postes d'ici la fin de saison. « Que pensez-vous que je doive dire maintenant, que je me morfonde sur leur sort ? Mercedes a plus d’un chantier, c’est clair. Ils n’ont pas fait de progrès par rapport à la saison dernière. Si l’on regarde les écarts, c’était même une régression », constate le dirigeant autrichien. Le plafond budgétaire ne devrait rien arranger.

«Je suis curieux de voir ce qu’ils vont faire maintenant»