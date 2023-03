F1 : Alonso craint le pire, Verstappen va en profiter

Pierrick Levallet

Ayant rejoint Aston Martin cette saison, Fernando Alonso n'était pas attendu aussi haut dans le tableau. Troisième à Bahreïn, l'Espagnol a une voiture visiblement performante et pourrait être amené à se battre pour quelques victoires cette saison. Toutefois, à l'approche du Grand Prix d'Arabie Saoudite, le pilote de 41 ans craint de ne pas être aussi performant en piste.

À Bahreïn, Fernando Alonso a impressionné son monde. Troisième à Sakhir, l’Espagnol a confirmé les excellents essais hivernaux d’Aston Martin. L’écurie britannique a développé une voiture très performante à la surprise générale. Fernando Alonso pourrait donc être amené à lutter contre Max Verstappen au cours de la saison. La prochaine bataille pourrait d’ailleurs avoir lieu ce dimanche, en Arabie Saoudite. Cependant, le pilote de 41 ans craint de ne pas être aussi performant à Djeddah.

Fernando Alonso doute après Bahreïn

« Aussi performant à Djeddah qu’à Bahreïn ? On ne le saura pas jusqu’à ce qu’on prenne la piste, mais il y a beaucoup de choses différentes ici, il y a beaucoup de virages rapides et l’on verra comment se comporte notre voiture sur ces aspects. A Bahreïn, nous étions les deuxièmes meilleurs en course le dimanche, donc le podium nous allait bien. Mais on ne sait pas pour Djeddah et l’Australie, ces trois premières courses nous donneront une première idée de la façon dont nous sommes compétitifs » a lancé Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Le Grand Prix d’Arabie Saoudite, «un défi» pour Alonso