F1 : La menace pour Verstappen se confirme, et c’est une surprise

Arnaud De Kanel

Ultra dominateur au Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen a confirmé son statut de grand favori pour le titre mondial. Mais alors qu'on pouvait s'attendre à une lutte avec Charles Leclerc ou encore Lewis Hamilton, c'est bien Fernando Alonso qui a fait forte impression. Le vétéran espagnol clame haut et fort ses grandes ambitions et se place comme la menace numéro une à Verstappen.

Il y avait peu de doute, Max Verstappen tenait tout de même à les écarter. En s'imposant facilement au Grand Prix de Bahreïn, le double champion du monde est plus que jamais favori à sa propre succession. Au sortir de la saison 2022, Charles Leclerc et Lewis Hamilton devaient logiquement se présenter comme ses deux rivaux les plus redoutables. Finalement, c'est face à un rival surprise que devra batailler le pilote Red Bull.

Alonso surprend son monde...

Celle-là, on le l'avait pas vu venir ! Déjà très en vue lors des essais hivernaux, Fernando Alonso a confirmé les bonnes impressions lors du premier week-end de course à Bahreïn. Son choix de quitter Alpine paraissait surprenant mais au vu des résultats d'Aston Martin et de ceux de l'écurie française, il est en train de s'avérer payant. Le vétéran espagnol avait sans doute reçu des garanties et Lawrence Stroll ne lui a visiblement pas menti. Deuxième de la première séance d'essais libres, et vainqueur des deux autres, il surprenait la concurrence et abordait les qualifications plein de confiance. Cinquième sur la grille, Alonso a livré une bataille féroce à Hamilton avant de prendre le dessus sur le Britannique et de récidiver sur son compatriote Carlos Sainz pour franchir la ligne d'arrivée en troisième position derrière les deux Red Bull. Logiquement, il fait office de menace numéro une à l'intouchable Max Verstappen. De quoi laisser place au rêve de redevenir champion du monde.

...et affiche ses grandes ambitions