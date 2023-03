F1 : Il craint une catastrophe après le départ d’Alonso et se fait recadrer

Arnaud De Kanel

C'est le feuilleton qui a secoué le paddock la saison dernière. Lors du premier jour des congés estivaux, Aston Martin annonçait l'arrivée de Fernando Alonso à la surprise générale. Un départ auquel ne s'attendait pas Alpine et son manager Otmar Szafnauer qui estime avoir gagné au change avec l'arrivée de Pierre Gasly. De son côté, Jacques Villeneuve déplore la perte du pilote espagnol.

Il n'y a pas que dans le football que le mercato déchaine les passions. La folie des transferts a frappé le paddock de Formule 1 la saison passée avec l'arrivée de Fernando Alonso chez Aston Martin. Le vétéran a quitté Alpine qui comptait pourtant le prolonger. Depuis qu'il a annoncé sa décision, Alpine fait mine de ne pas ressentir sa perte à l'image d'Otmar Szafnauer. En revanche, Jacques Villeneuve estime que l'écurie française pourrait rapidement le regretter.

«Je ne vois pas de trou ou de manque de quoi que ce soit»

Le départ de Fernando Alonso a été comblé avec l'arrivée de Pierre Gasly qui compose désormais un duo tricolore avec Esteban Ocon. Pour le patron d'Alpine, Otmar Szafnauer, ses deux pilotes font oublier Fernando Alonso. « Ce que j’ai aimé, c’est le fait que nous avions Fernando l’année dernière, très expérimenté, le pilote le plus expérimenté de la Formule 1, mais je ne vois pas de trou ou de manque de quoi que ce soit dans le feedback que nous avons reçu de nos deux pilotes. Je pense que les retours techniques que nous obtenons et la direction dans laquelle nous allons avec le duo de pilotes que nous avons maintenant sont aussi bons que ceux que nous avions l’année dernière », a-t-il confié dans des propos rapportés par Nextgen-Auto . L'ancien champion du monde de Formule 1, Jacques Villeneuve, n'est pas de cet avis.

«C’est une perte énorme»