F1 : Hamilton pousse un coup de gueule contre Mercedes, il fait son mea-culpa

Après le Grand Prix de Bahreïn, les pilotes Mercedes n'avaient pas franchement brillé, terminant aux 5ème et 7ème places. Lewis Hamilton s'était alors emporté après la course contre son équipe, fustigeant la monoplace dans laquelle il roulera cette année. Après ce coup de gueule, Lewis Hamilton a tenu à faire son mea-culpa.

« L’année dernière, je leur ai fait part des problèmes de la voiture. J’ai piloté tellement de voitures dans ma vie que je sais ce dont une voiture a besoin et ce dont elle n’a pas besoin. Il s’agit d’assumer et de dire ’nous ne vous avons pas écouté, ce n’est pas ce qu’il faut et nous devons travailler’. » Tels sont les propos tenus par Lewis Hamilton envers sa propre écurie après le Grand Prix raté et l'entêtement concernant la technique du zéro ponton.

« Je savais que nous n'étions pas sur la bonne voie »

Dans des propos rapportés par motorsport.com , Lewis Hamilton a tenu à préciser ses déclarations à l'encontre de Mercedes. Le Britannique a alors expliqué : « J e savais que nous n'étions pas sur la bonne voie lorsque nous avons vu la voiture pour la première fois. Elle était encore tellement différente de celles de nos concurrents et c'est toujours stressant dans ces moments-là. Il nous faut maintenant commencer à prendre des décisions courageuses, à faire des choix importants afin de réduire l'écart avec ces gars-là. [Red Bull] va probablement dominer cette année, à moins que Ferrari ne puisse les arrêter, mais nous espérons qu'à un moment donné de l'année, nous pourrons réduire l'écart. À ce moment-là, il sera probablement trop tard pour se battre pour le championnat, mais nous pourrions encore montrer le bout de notre nez. »

« Ce n'était pas le meilleur choix de mots »