« Tout doit changer » : Crise chez Mercedes, Hamilton va halluciner

La rédaction

La saison de Formule 1 vient à peine de commencer et Mercedes est déjà en crise. Les deux pilotes, George Russell et Lewis Hamilton ne sont pas parvenus à monter sur le podium du premier Grand Prix de la saison, au Bahreïn. Et pour Nico Rosberg, ancien pilote Mercedes, la saison risque d'être très longue si l'écurie continue comme ça.

« Zéro ponton ». Telle est la stratégie de Mercedes et Toto Wolff cette saison, et elle n'a pas du tout portée ses fruits. Résultats, Mercedes se dirige encore vers une saison blanche et devrait déjà être en train de préparer la saison suivante, selon Nico Rosberg.

« Beaucoup de nouveaux talents »

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Nico Rosberg a évoqué la personnalité de Toto Wolff, qui reste l'homme de la situation : « La plus grande force de Toto est la partie ‘planification de la relève’. Et ça a commencé très, très tôt. Ça a commencé même en 2014-15-16… Souvenons-nous également du départ de Paddy Lowe à l’époque, il a su faire entrer une autre personne [James Allison comme directeur technique], apportant une nouvelle dynamique pour faire de nouveaux progrès. Cela a toujours été une grande force de Toto, donc je ne pense pas que ce soit le problème pour le moment. Beaucoup de nouveaux talents ont pris le relais de l’ancienne garde au sein de l’équipe. Des gens très, très talentueux que je connais de mon passage. C’est juste un défi général, ils n’ont pas encore vraiment compris la nouvelle réglementation et ce qui doit être fait pour être rapide. »

F1 : Lewis Hamilton, c’est rassurant https://t.co/90LHWlargK pic.twitter.com/urAdaKe7jr — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

« Toute la voiture doit changer »