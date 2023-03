F1 : Hamilton passe un examen hallucinant... et se lâche

Pierrick Levallet

Après avoir vécu un calvaire en 2022, Lewis Hamilton devrait vivre une nouvelle saison compliquée en 2023. Mercedes est toujours très en retard sur Red Bull, alors qu'Aston Martin commence à pointer le bout de son nez. Malgré tout, Lewis Hamilton continue de poursuivre son rêve et il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne l'aura pas réalisé.

Détrôné par Max Verstappen en 2021 après un dénouement controversé au Grand Prix d’Abu Dhabi, Lewis Hamilton a vécu un calvaire en 2022. Le Britannique était alors déterminé à prendre sa revanche sur le Néerlandais dès cette saison. Mais alors que Red Bull semble toujours en avance sur les autres écuries, Mercedes n’a pas encore vraiment refait son retard sur Ferrari et s’est même fait devancer par Aston Martin comme l’a prouvé le Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier.

F1 : «Ils vont gagner toutes les courses», Hamilton va enrager https://t.co/9GAsBhQsjE pic.twitter.com/nP7WW4w7ul — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Hamilton veut surpasser Schumacher

Malgré tout, Lewis Hamilton ne perd pas de vue son rêve : être sacré champion du monde pour la huitième fois de sa carrière. Avec ce nouveau titre, le pilote de Mercedes surpassera Michael Schumacher, deviendra le seul recordman du nombre de sacres en F1 et entrera un peu plus dans l’histoire de la discipline. Il n’a d’ailleurs pas l’intention de lâcher ce sport et prendre sa retraite tant qu’il ne l’aura pas obtenu.

«J’ai envie de ce 8e titre en F1»