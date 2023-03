F1 : Il tente un exploit retentissant, Fernando Alonso ne va pas en revenir

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion du monde de Formule en 1997, Jacques Villeneuve a également remporter les 500 Miles d'Indianapolis. Par conséquent, le Canadien, du haut de ses 51 ans, a relancé sa carrière en s'alignant sur les courses d'Endurance, avec pour objectif de remporter les 24 Heures du Mans et ainsi décrocher la Triple Couronne que convoite également Fernando Alonso. Ce serait d'ailleurs historique.

C'est probablement le Graal pour un pilote. La Triple Couronne symbolise la polyvalence d'un coureur automobile capable de s'imposer sur le circuit le plus sinueux du monde (GP de Monaco), sur l'une des course avec les plus haute pointe de vitesse (les 500 Miles d'Indianapolis) mais également en faisant preuve d'endurance (les 24 Heures du Mans). Un exploit que seul Graham Hill est parvenu à réaliser dans l'histoire. Vainqueur à Monaco en F1 à cinq reprises (1963, 1964, 1965, 1968 et 1969), le pilote britannique avait également remporté les 500 Miles d'Indianapolis en 1966 avant de conclure avec les 24 Heures du Mans en 1972. Avec la professionnalisation du sport, il est aujourd'hui plus difficile d'imaginer un pilote jongler entre les disciplines comme l'a fait Graham Hill et surtout, la notion de Triple Couronne parle moins aux pilotes de la nouvelle génération, à l'image de Max Verstappen qui confiait récemment que ce n'était pas un objectif. Néanmoins, Jacques Villeneuve veut tente le coup.

Villeneuve s'attaque à la Triple Couronne

Du haut de ses 51 ans, le pilote canadien va reprendre du service et s'engager dans le championnat d'Endurance afin d'égaler Graham Hill. « Je veux être le deuxième pilote dans l’histoire à accomplir cet exploit. Ce serait un bel accomplissement, mais bon, au risque de me répéter, ça va être compliqué cette année. Nous formons une petite équipe et nous devons affronter de grosses pointures soutenues par de grands constructeurs automobiles, dont Toyota, Peugeot, Ferrari et Porsche. Mais je suis patient et j’ai encore de bonnes années devant moi », assure Jacques Villeneuve dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com . Néanmoins, le consultant Canal+ va un peu innover.

Quel type de Triple Couronne ?

Et pour cause, Jacques Villeneuve n'a jamais remporté le Grand Prix de Monaco. Comment prétendre alors à la Triple Couronne ? Car pour le Canadien, champion du monde de F1 en 1997 et vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis en 1995, « c'est Hill qui a inventé la Triple couronne, la vraie dans le sport automobile. Le championnat en F1 a effectivement plus de valeur qu’une victoire au GP de Monaco. En contrepartie, les 24 Heures du Mans ont plus d’importance que le Championnat du monde d’endurance. C’est aussi vrai pour la course des 500 miles d’Indianapolis qui est plus prestigieuse qu’un titre en Série IndyCar ». Une précision importante pour celui qui avait déjà terminé deuxième des 24 Heures du Mans en 2008 et qui cherchera donc à les remporter prochainement afin de devenir l'égal de Graham Hill.

Alonso et Montoya, les deux autres pilotes qui peuvent en rêver

Quelque soit la définition de la Triple Couronne, avec le GP de Monaco ou le titre en F1, il est extrêmement rare qu'un pilote ne s'approche des trois victoires. Dans le cas où Monaco est concerné, seul sept pilotes ont remporté deux des trois épreuves à savoir Tazio Nuvolari dans les années 1930, Maurice Trintignant, notamment deux fois vainqueurs à Monaco (1955 et 1958), A. J. Foyt, Bruce McLaren et Jochen Rindt dans les années 1960, et plus récemment Juan Pablo Montoya et Fernando Alonso. Les deux derniers cités sont d'ailleurs les seuls encore en activité pouvant égaler Graham Hill, le Colombien attendant une victoire aux 24 Heures du Mans alors que l'ancien pilote Renault rêve toujours des 500 Miles d'Indianapolis. Mais lorsque l'on prend considération la définition de Jacques Villeneuve, il ne reste plus que le pilote espagnol en course. Double champion du monde de F1 (2005 et 2006), Fernando Alonso a également remporté les 24 Heures du Mans à deux reprises (2018 et 2019) et n'a jamais caché son intention d'aller chercher une victoire aux 500 Miles d'Indianapolis après son abandon en 2020. D'ailleurs, s'il remporte un jour la célèbre course américaine, Alonso, déjà vainqueur du GP de Monaco (2006 et 2007), pourra se targuer de posséder la Triple Couronne quelque soit la définition, avec le titre de champion du monde de F1 ou la victoire à Monaco. Comme Graham Hill. Mais en attendant, c'est bien Jacques Villeneuve qui pourrait y parvenir avant Fernando Alonso, concentré sur la F1 et son projet plus que prometteur chez Aston Martin.