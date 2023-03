F1 : Il recale Alpine et va le regretter

Arnaud De Kanel

Afin de remplacer Fernando Alonso, Alpine décidait de promouvoir Oscar Piastri, le talent de son Academy, au rang de titulaire. Décidé à rejoindre McLaren, le jeune australien a refusé la proposition de l'écurie française et a disputé à Bahreïn, son premier Grand Prix en Formule 1. Et ça n'a pas été une réussite...

La saison de Formule 1 a débuté avec le Grand Prix de Bahreïn il y a bientôt deux semaines. Pour cette première course de l'année, Alpine se présentait sans Fernando Alonso, parti pour Aston Martin et étonnant troisième sur la ligne d'arrivée. Pour remplacer l'Espagnol, l'écurie française souhaitait promouvoir Oscar Piastri avant que ce dernier ne décline l'offre sur ses réseaux sociaux et déclenche un énorme imbroglio. Le pilote australien a préféré rejoindre McLaren mais sa première course a viré au cauchemar et son choix pose déjà question.

🏁Avant la nouvelle saison de #Formule1, focus sur un pilote qui a tant fait parler de lui🟠Au #BahreinGP, Oscar #Piastri fera ses grands débuts en F1⚡️Terreur chez les jeunes, il sera très attendu dans la cour des grands✍🏼@le10sport https://t.co/eCjSIpAlSn — Arnaud De Kanel (@arnauuudkl) March 1, 2023

Piastri abandonne à Bahreïn

Présenté comme le pilote le plus prometteur de sa génération, Oscar Piastri était très attendu pour ses grands débuts en Formule 1. Rien ne s'est passé comme il l'imaginait. Éliminé dès les Q1, Oscar Piastri s'est élancé de la 18ème position devant Nyck de Vries (AlphaTauri) et Pierre Gasly (Alpine). Immédiatement, son Grand Prix s'annonçait compliqué, et ce fut le cas. En raison d'un problème de volant, il a été contraint de s'arrêter dans la voie des stands. Les mécaniciens en ont posé un nouveau mais ce dernier ne fonctionnait pas non plus. Alors, Piastri a été obligé d'abandonner au bout du 13ème tour de course. Une grande déception pour son premier Grand Prix en Formule 1. Il avait caché sa frustration devant la presse, préférant revenir sur ce qui avait marché.

«Je pense que c’était positif»