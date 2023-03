F1 - Piastri : Après l’imbroglio, l’éclosion d’un champion ?

Arnaud De Kanel

Son nom ne vous disait peut-être rien avant que Fernando Alonso n'annonce son départ d'Alpine. Membre de l'Academy, Oscar Piastri était nommé pour remplacer le vétéran espagnol et c'est là qu'il s'est fait connaître du grand public. Privilégiant une signature chez McLaren, le jeune australien débutera sa carrière en Formule 1 à Bahreïn ce dimanche, lui qui est promis à un très bel avenir.

En annonçant sa retraite, Sebastian Vettel ne se doutait pas qu'il allait créer un véritable séisme dans le paddock. Sereine pour prolonger Fernando Alonso, Alpine voyait son pilote claquer la porte pour prendre la place de l'Allemand chez Aston Martin. Dans la panique, Oscar Piastri, pilote réserviste, était promu au rang de titulaire pour accompagner Esteban Ocon. Pas de cet avis, le pilote avait entrainé un très gros fiasco qui a finalement débouché sur l'arrivée de Pierre Gasly. La réputation du jeune australien est entachée depuis cet évènement mais il nourrit de grosses attentes. Véritable patron chez les juniors, il pourrait également le devenir avec les grands car son palmarès parle déjà pour lui.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. — Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022

Piastri-Alpine, un fiasco sans nom

Le lundi 1er août 2022, premier jour des congés estivaux, Fernando Alonso prenait de court Otmar Szafnauer et Alpine en annonçant son arrivée chez Aston Martin. L'écurie française n'avait pas prévu cela et a concédé avoir appris la décision de son pilote suite au communiqué de l'écurie britannique. Sous fond de désaccord contractuel et d'une relation dégradée au fil du temps avec Esteban Ocon, le double champion du monde espagnol prenait cette décision étonnante, une de plus dans sa carrière. Prise au dépourvu, Alpine annonçait la promotion de son talent Oscar Piastri, jusque là réserviste. Une annonce à laquelle ne s'était pas préparé le principal intéressé, désireux de rejoindre McLaren, qui s'en était étonné sur son compte Twitter . Du petit lait pour les détracteurs d'Alpine qui en ont bien profité pour se moquer. Chez certains fans de F1, surtout ceux de l'écurie française, cette sortie publique a très mal été perçue et un bashing Piastri s'est installé. En effet, il y a des façons de refuser une telle opportunité, et s'en prendre à l'équipe à laquelle vous appartenez sur les réseaux sociaux n'est pas la meilleure. Une discussion en privé serait beaucoup mieux passée par exemple. De fait, beaucoup veulent voir Oscar Piastri se rater et la frustration est d'autant plus grosse qu'il s'agit du pilote le plus prometteur de sa génération.

Piastri a tout raflé chez les jeunes

Oscar Piastri débutera sa carrière en Formule 1 ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn et il nourrit de grosses attentes en raison de ses victoires consécutives en Formule Renault Eurocup en 2019, Formule 3 en 2020, et Formule 2 en 2021. En remportant la F2 pour sa première année dans l'échelon inférieur de la F1, il a rejoint un cercle très fermé composé de Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Charles Leclerc et George Russell, seuls pilotes à avoir réussi une telle prouesse. Il prendra part sur la grille dans la monoplace McLaren et sera, pour le moment, dans l'ombre de son coéquipier Lando Norris. A 21 ans, Oscar Piastri se sait attendu et il devra prouver que c'est bien lui le patron de la nouvelle génération.