F1 : Pierre Gasly a raté une autre carrière, c'est inattendu

La saison 2023 de Formule 1 a repris à Bahreïn, le 5 mars dernier, et a vu Max Verstappen écrasé la concurrence. Mais la sensation de cette saison réside également chez l’écurie Alpine, qui aligne, en la personne d’Esteban Ocon, et de Pierre Gasly, deux pilotes français. Ce dernier, réputé pour être un supporter du PSG, aurait pu être footballeur estime Laurent Rossi.

Pierre Gasly a connu un ascenseur émotionnel lors du premier GP de la saison à Bahreïn. En effet, le pilote arrivé à l’intersaison chez Alpine, avait connu des qualifications catastrophiques dans lesquelles il s’était positionné à la dernière place pour la course. Mais en finissant finalement 9ème, Gasly a rendu fiers son écurie, ainsi que son directeur Laurent Rossi, qui s’est exprimé sur les capacités athlétiques hors normes de son pilote.

Rossi annonce « un point critique » dans la carrière de Gasly

« Je peux vous dire qu’il est très motivé, incroyablement motivé » , confie Rossi dans Beyond the Grid , le podcast officiel de la Formule 1. « Je pense qu’il se rend compte que cela représente une grande opportunité pour lui et, pour être honnête, c’est potentiellement un point critique dans sa carrière » .

Pierre Gasly « aurait pu être footballeur professionnel »