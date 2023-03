F1 : Zidane va aider Gasly, Ocon va halluciner

La rédaction

Si la première course des championnats du monde de Formule 1 ne s'est pas déroulée comme prévue pour l'écurie française d'Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly ayant respectivement terminé 18ème et 9ème, elle peut néanmoins compter sur le soutien d'une légende du sport : Zinédine Zidane. Et pour Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, avoir le champion du monde 1998 en tant qu'ambassadeur est une aubaine pour l'écurie, et pour Pierre Gasly en particulier.

L'arrivée de Pierre Gasly a été très bien vécue par l'écurie du fait de la rapide adaptation du pilote français. Sa rivalité avec Esteban Ocon, qui date de leur enfance sur les circuits de karting, n'effraie pas le PDG de Alpine, Laurent Rossi, qui compte sur Zinédine Zidane pour apaiser les tensions et surtout faire grandir ses pilotes, Pierre Gasly en premier.

« Il aurait pu être un joueur de football professionnel »

Dans le podcast Beyond the Grid , relayé par Nextgen-Auto , Laurent Rossi, le PDG de Alpine, a évoqué l'arrivée de Pierre Gasly dans son écurie et ce qui l'a choqué : « Il est très motivé, incroyablement motivé. Je pense qu’il se rend compte que c’est une grande opportunité et pour être honnête, c’est potentiellement un point critique dans sa carrière. Je leur ai dit que lorsqu’ils termineront leur contrat, ils seront tous les deux très proches des 30 ans. Il serait très dangereux de vous laisser aller parce que vous n’avez pas fait preuve de la maturité et des comportements que nous attendons de ceux qui veulent viser plus haut. Et je pense que Pierre en a fait preuve dès le départ. Il est extrêmement mature. Il est extrêmement conscient du fait que le train pourrait ne plus s’arrêter. C’est vrai. Il est dans le train maintenant et il est très motivé. Je ne sais pas si vous l’avez vu à la fin de sa préparation physique. C’était impressionnant. Il était aussi large qu’Esteban est grand, ce qui m’a fait lui demander ’tu as pris autant de muscles '’ Pierre est extrêmement athlétique. Il n’y a pas de secret sur le fait qu’il aurait pu être un joueur de football professionnel. Il est incroyable. »

F1 : Il utilise Verstappen et Leclerc pour tacler Gasly https://t.co/IsQ1ZV2ZXl pic.twitter.com/yfwGdj0se2 — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Zidane va aider Pierre Gasly