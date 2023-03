F1 : Alonso prévient Verstappen, une bataille légendaire à venir ?

Arnaud De Kanel

Alors que l'on s'attendait à une bataille entre Charles Leclerc, Lewis Hamilton et Max Verstappen pour le titre, c'est bien Fernando Alonso qui a crée la surprise à Bahreïn. Etonnant troisième derrière les deux Red Bull, l'Espagnol se dresse comme la menace principale au double champion du monde en titre et affirme que sa monoplace devrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

La surprise de ce début de saison, c'est Fernando Alonso ! Beaucoup critiquaient son choix de quitter Alpine pour rejoindre une écurie bien plus faible en 2022, Aston Martin. Mais en se classant sur le podium à Bahreïn derrière Max Verstappen et Sergio Perez, le vétéran fait office de rival numéro un au Néerlandais. Sa monoplace affiche un niveau de performance assez incroyable et cela devrait être amené à évoluer comme le rappelle Fernando Alonso car nous sommes qu'au début de cette AMR23.

«Ce n’est que le début»

« Il y a quelques domaines que nous devons améliorer et que je ne partagerais pas avec vous, mais je pense que le point le plus important est que la nouvelle Aston Martin est une toute nouvelle voiture. C’est un nouveau projet et ce n’est que le début. Ce n’est pas la version finale, ce n’est que la voiture de départ de ce concept que nous avons changé au cours de l’hiver », confiait Fernando Alonso après le Grand Prix de Bahreïn. La confiance est là chez l'Espagnol.

«J’ai une confiance totale dans notre équipe»