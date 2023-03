Séparation actée avec Hamilton, Mercedes valide

Arnaud De Kanel

C'est une petite bombe qui a frappé le paddock vendredi. A la surprise générale, Angela Cullen, la physiothérapeute de Lewis Hamilton, a annoncé mettre un terme à sa collaboration avec le septuple champion du monde. Une bombe qui a fait réagir le monde de la Formule 1 et que comprend parfaitement Toto Wolff.

« Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que je suis partie pour une nouvelle aventure. Je suis tellement reconnaissante et bénie d'avoir eu cet incroyable parcours en F1 et je sais que mon histoire va continuer. Lewis, tu es le GOAT. Ce fut un tel honneur et un tel plaisir d'être à tes côtés », déclarait ce vendredi Angela Cullen. Physiothérapeute de Lewis Hamilton depuis 2017 et à la baguette de 4 des 7 titres mondiaux du Britannique, la Néo-Zélandaise de 48 ans quitte donc Mercedes en pleine saison. Une annonce à laquelle personne ne s'était préparé et qui fait logiquement les gros titres en Formule 1. Elle peut compter sur le soutien de Toto Wolff, directeur de Mercedes.

Wolff commente le départ de Cullen

C'est une page de Mercedes qui se tourne avec le départ d'Angela Cullen. L'ex-physiothérapeute de Lewis Hamilton était devenue la mascotte de l'écurie allemande qui devra donc finir la saison sans elle. Un timing hasardeux mais un choix auquel ne s'oppose pas Toto Wolff. « Angela a fait partie de la bande pendant longtemps. Je pense que dans chaque équipe, qu’il s’agisse de son cercle proche ou d’un groupe plus large, ce n’est pas une situation statique que vous pouvez figer. Nous évoluons tous en tant que personnes, nous évoluons en tant qu’organisation et si les choses ne fonctionnent plus, alors nous devons être honnêtes à ce sujet et ensuite apporter des changements », a-t-il lâché dans des propos relayés par Nextgen-Auto , avant d'apporter son soutien à Angela Cullen.

«Nous la soutiendrons toujours»