F1 - GP d’Arabie Saoudite : Hamilton déjà surpassé par Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Dimanche, sera donné le départ de la deuxième course de la saison de Formule 1, le Grand Prix d'Arabie saoudite. Présent depuis 2021 dans le calendrier, il ne possède pas une grand histoire et doit en partie sa présence dans le calendrier à la force de frappe financière du pays qui l'accueille. Il pourrait devenir la terre conquise de Max Verstappen.

La Formule 1 continue ce week-end avec le Grand Prix d'Arabie saoudite qui se disputera sur le circuit de Djeddah pour la troisième année consécutive. Cette course ne décidera pas de la suite de la saison mais elle pourrait tout de même permettre à Max Verstappen de s'envoler au classement. D'ailleurs, en cas de victoire dimanche, il deviendrait le pilote ayant le plus triomphé en Arabie saoudite devant un certain Lewis Hamilton.

Mano à mano entre Hamilton et Verstappen

Le Grand Prix d'Arabie saoudite offre un décor assez idyllique puisqu'il est disputé le long des rives de la Mer Rouge. Il a essuyé bon nombres de polémiques car certaines valeurs fondamentales sont bafouées dans le pays. L'Arabie saoudite, terre hostile puisqu'une attaque de drones revendiqués par les Houthis avait provoqué l'explosion d'un dépôt pétrolier d'Aramco, sponsor principal du circuit, en 2022 lors des essais libres, à 10kms de la piste. Disputé pour la première fois en 2021, il avait couronné Lewis Hamilton au volant de sa Mercedes. La saison passée, c'est Max Verstappen qui l'avait emporté. Égalité parfaite donc entre les deux rivaux mais au vu des deux premières séances d'essais libres qu'il a dominé, le double champion du monde semble bien parti pour l'emporter dimanche et dépasser ainsi Lewis Hamilton au palmarès de ce tout jeune Grand Prix.

Une course serrée ?