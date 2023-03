F1 : Coup dur pour Verstappen, Alonso veut en profiter

Arnaud De Kanel

Les qualifications pour le Grand Prix d'Arabie saoudite ont rendu leur verdict ! A la surprise générale, Max Verstappen partira de la quinzième position à cause d'une panne de sa boite de vitesses. Le gros coup a été réalisé par Fernando Alonso qui profite de cet incident du double champion du monde en titre ainsi que de la pénalité de Charles Leclerc pour se placer en première ligne.

Rien n'est joué en Formule 1 ! Alors que tout le monde s'attendait à une promenade de Max Verstappen après des essais libres dominés, le double champion du monde en titre a finalement été victime d'un gros ennui mécanique qui l'a éliminé dès les Q2. Le grand gagnant de la journée se nomme Fernando Alonso.

Verstappen au ralenti en Q2 😳 Le pilote se plaint de sa boîte de vitesse...#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/NMukrVHwqW — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 18, 2023

Le coup en or d'Alonso

Quelle opération de Fernando Alonso. Troisième en piste derrière Sergio Perez et Charles Leclerc, le vétéran profite de la pénalité de dix places du Monégasque pour partir de la première ligne ce dimanche. La pression sera sur les épaules de Max Verstappen qui a été victime d'un problème de fiabilité et qui ne s'élancera que depuis la 15ème position. Troisième à Bahreïn, Alonso se dresse comme l'obstacle principal sur le chemin de Verstappen vers un troisième titre mondial. Personne ne s'attendait à une défaillance de la Red Bull, mais c'est arrivé. Malgré sa pénalité, Charles Leclerc s'est tout de même rassuré et aborde avec plus de sérénité cette course. Rassurant également du côté d'Alpine où les deux monoplaces étaient présentes en Q3. De bon augure avant le départ de ce très attendu Grand Prix d'Arabie saoudite qui promet d'être passionnant.

La grille à Djeddah

1 - Sergio Perez (Red Bull)

2 - Fernando Alonso (Aston Martin)

3 - George Russell (Mercedes)

4 - Carlos Sainz (Ferrari)

5 - Lance Stroll (Aston Martin)

6 - Esteban Ocon (Alpine)

7 - Lewis Hamilton (Mercedes)

8 - Oscar Piastri (McLaren)

9 - Pierre Gasly (Alpine)

10 - Nico Hülkenberg (Haas)

11 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

12 - Charles Leclerc (Ferrari)

13 - Kevin Magnussen (Haas)

14 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15 - Max Verstappen (Red Bull)

16 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17 - Alex Albon (Williams)

18 - Nyck De Vries (AlphaTauri)

19 - Lando Norris (McLaren)

20 - Logan Sargeant (Williams)