F1 : Plus fort que Verstappen, il s’est fait très peur

Ce dimanche avait lieu le deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1, en Arabie Saoudite. Une course remportée par Sergio Pérez, devant son coéquipier Max Verstappen et George Russell. Très satisfait de sa performance, le Mexicain a tout de même eu peur que le scénario de 2022 se reproduise, lorsqu’il avait perdu sa première position après l’intervention de la Safety Car.

Vainqueur du Grand Prix d’Arabie Saoudite ce dimanche, Sergio Pérez s’est imposé devant son coéquipier Max Verstappen, deuxième à l’arrivée alors qu’il partait de la 15e place sur la grille de départ. Cependant, cette course n’a pas été de tout repos pour le Mexicain. L’année passée sur ce même circuit, alors qu’il était en tête, Sergio Pérez avait perdu sa première place après l’intervention de la Safety Car, pour finalement terminer au pied du podium.

«Ce Safety Car a encore essayé de nous priver de la victoire»

Sergio Pérez a eu peur que le même scénario se reproduise cette année, à la suite de l’abandon de Lance Stroll, qui a entrainé l’intervention de la Safety Car. « Ça a été plus difficile que prévu. Nous avons vraiment fait le job dans le premier relais, mais ce Safety Car a encore essayé de nous priver de la victoire à Djeddah. Mais pas cette fois. J'étais dans le match pour la victoire l'année dernière, je l'ai enfin obtenue », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Motorsport.com .

«Du travail à faire pour prendre de meilleurs départs»